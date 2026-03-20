Operação Mute descobre celular e frustra plano de fuga em presídio de Cruzeiro do Sul

O resultado da Operação Mute, divulgado oficialmente pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), apontou a apreensão de um celular durante revista no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, 19. No entanto, informações obtidas indicam que um plano de fuga também estava em andamento na unidade, com a descoberta de materiais utilizados pelos detentos.

O aparelho foi localizado no bloco 4. Já no bloco 3, policiais penais encontraram um ferro em uma cela onde presos estavam cavando um buraco na tentativa de escapar. A ação foi interrompida após a intervenção das equipes, frustrando mais uma tentativa de fuga.

Em outra cela, também foi apreendido um ferro que pode ser utilizado tanto para perfurar paredes quanto para a confecção de armas artesanais, conhecidas como “estoques”.

O histórico recente da unidade inclui outras ocorrências. Em setembro do ano passado, oito detentos fugiram por um buraco feito na cela 725 do bloco 7. Já no dia 1º de março deste ano, seis presos escaparam do bloco 8, sendo que dois foram recapturados.

No Acre, a Operação Mute teve início em Rio Branco na segunda-feira, 16, seguiu para Sena Madureira na terça, 17, e foi concluída em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 19. Ao todo, foram encontrados nove celulares nos presídios do estado — dois em Rio Branco, seis em Sena Madureira e um em Cruzeiro do Sul.

Em âmbito nacional, a operação resultou na apreensão de 7.542 celulares utilizados para comunicação ilícita dentro de unidades prisionais. A ação contou com a participação de 35.056 policiais penais, que realizaram revistas em 34.837 celas em todo o país.