Operação Mulheres 2026 prende 91 suspeitos e realiza 552 diligências no combate à violência doméstica no Acre

Ação da Polícia Civil resultou em 59 prisões em flagrante e 32 mandados judiciais; 186 inquéritos foram concluídos e ações educativas alcançaram mais de 100 pessoas

A Polícia Civil do Acre realizou a Operação Mulheres 2026 entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, em diversas regiões do estado. A ação teve como foco o combate à violência contra a mulher.

Nesse período, de acordo com a corporação, foram realizadas 552 diligências investigativas. Ao todo, foram efetuadas 59 prisões em flagrante e cumpridos 32 mandados de prisão judicial contra investigados por crimes como ameaça, lesão corporal, estupro e descumprimento de medidas protetivas. Também nesse período foram concluídos 186 inquéritos policiais.

“Além das ações repressivas, a Polícia Civil promoveu três ações educativas, levando orientação e informação à população sobre prevenção à violência doméstica, canais de denúncia e mecanismos de proteção às vítimas, alcançando mais de 100 pessoas”, disse o órgão em nota.

“Esses números refletem o empenho das equipes em todo o estado. Nosso objetivo é garantir que as vítimas sejam acolhidas, orientadas e protegidas, ao mesmo tempo em que trabalhamos para responsabilizar os agressores. Cada ação representa um passo importante para quebrar o ciclo de violência e reforçar que a mulher não está sozinha e pode contar com a atuação da Polícia Civil”, destacou a delegada Juliana De Angelis, responsável pela coordenação da operação no Acre.

Balanço da Operação: Um Olhar sobre os Números

A operação, realizada entre 19 de fevereiro e 5 de março, não se limitou a uma única região, abrangendo diversas áreas do estado. Os números divulgados pela corporação revelam a magnitude da ação:

552 diligências investigativas: Um volume massivo de trabalho para apurar denúncias e coletar provas.

59 prisões em flagrante: Um indicador da agilidade da polícia em intervir no momento da ocorrência ou logo após, retirando o agressor de circulação imediatamente.

32 mandados de prisão judicial cumpridos: Ação contra investigados que já estavam sendo processados, incluindo crimes graves.

186 inquéritos policiais concluídos: Um passo fundamental para que os processos possam ser encaminhados à Justiça e os agressores sejam responsabilizados.

Tipos de Crimes Combatidos

Os alvos da operação foram autores de crimes que fazem parte do triste cotidiano de muitas mulheres:

Ameaça: Muitas vezes o primeiro sinal de um relacionamento abusivo.

Lesão corporal: A agressão física que deixa marcas visíveis e invisíveis.

Estupro: Um dos crimes mais graves e que exige acolhimento especializado.

Descumprimento de medidas protetivas: A desobediência a uma ordem judicial que visa justamente proteger a vítima, mostrando o desrespeito contínuo do agressor.

A Importância da Prevenção e da Informação

A delegada Juliana De Angelis, coordenadora da operação, destacou um ponto crucial: o acolhimento à vítima. A ação não foi apenas repressiva, mas também preventiva. As três ações educativas, que alcançaram mais de 100 pessoas, são fundamentais para ensinar a sociedade a identificar sinais de violência, conhecer os canais de denúncia e entender os mecanismos de proteção existentes.

Conclusão: Um Passo Firme na Direção Certa

A Operação Mulheres 2026 demonstra que a luta contra a violência doméstica exige constância, planejamento e dedicação. Como bem colocou a delegada, o trabalho da polícia é essencial para “quebrar o ciclo de violência” e para que as mulheres saibam que não estão sozinhas.

Cada uma dessas 59 prisões em flagrante e 32 prisões judiciais representa uma vida que pode ter sido salva e um agressor que terá que responder por seus atos.

Parabéns à Polícia Civil do Acre pelo trabalho incansável. Que operações como essa se repitam cada vez mais, pois infelizmente a violência doméstica ainda é uma realidade que precisa ser combatida com todo o rigor da lei e com o apoio de toda a sociedade.

