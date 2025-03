Operação Mordaça prende seis influenciadores digitais por extorsão e difamação no Amazonas

Cassiano Cruz da Silva descumpriu medidas do regime semiaberto e teve prisão preventiva decretada

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam, na manhã desta sexta-feira (21), Cassiano Cruz da Silva, na região do bairro Belo Jardim, em Rio Branco. O foragido, que cumpria pena no regime semiaberto e era monitorado por tornozeleira eletrônica, teve a prisão preventiva decretada pelo juiz da Vara de Execuções Penais por descumprir as regras do regime.

Cassiano foi inicialmente preso em flagrante em 2019, após invadir uma residência no Segundo Distrito da cidade com comparsas. Julgado e condenado a nove anos e nove meses de prisão, ele cumpriu parte da pena antes de progredir de regime. No entanto, na última quinta-feira (20), a Justiça determinou seu retorno ao regime fechado.

Após a captura, o assaltante foi encaminhado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC). Neste sábado (22), sua prisão será reavaliada pelo juiz da Vara Estadual das Garantias.

