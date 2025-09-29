Operação mira quadrilha especializada em roubos contra motoristas no AC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), deflagrou na manhã desta segunda-feira, 29, a Operação “Aplicativo Seguro”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em roubos praticados contra motoristas de aplicativo na capital.

As investigações apontaram que os suspeitos solicitavam corridas se passando por passageiros comuns. Durante o trajeto, entretanto, anunciavam o assalto, mediante grave ameaça, subtraindo veículos, valores em dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas.

A partir do trabalho investigativo, a DCORE identificou os envolvidos e representou pelas medidas cautelares junto ao Poder Judiciário, que expediu mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação contou com todos os policiais da especializada e resultou na prisão de quatro suspeitos, sendo eles: J.S.L., J.A.S., W.U.A.C. e A.E.S.S., além da apreensão de celulares e outros objetos de interesse da investigação.

O trabalho também possibilitou a coleta de novas provas que reforçam o inquérito.Segundo o delegado responsável, Dr. Yvens Dixon, a Operação “Aplicativo Seguro” tem caráter estratégico para reduzir os índices de assaltos contra trabalhadores do transporte por aplicativo, além de devolver à sociedade a sensação de segurança. “É uma resposta firme da Polícia Civil à criminalidade. Nosso compromisso é proteger o cidadão de bem e enfraquecer organizações criminosas que tentam aterrorizar a população”, destacou.

