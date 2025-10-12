Brasil
Operação Maná prende 59 pessoas por pensão alimentícia em Manaus
A ação da Polícia Civil do Amazonas foi deflagrada pela Polinter e resultou na prisão de 58 homens e uma mulher entre os dias 1º e 10 de outubro.
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu 59 pessoas por inadimplência de pensão alimentícia durante a Operação Maná, coordenada pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP) com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM). As prisões ocorreram em diferentes zonas de Manaus entre os dias 1º e 10 de outubro.
De acordo com o delegado Fábio Aly, foram cumpridos 59 mandados de prisão cível, incluindo o de uma mulher — já que há também devedoras de pensão alimentícia na capital amazonense. “Contamos com o apoio de todas as unidades distritais disponibilizadas pelo DPM para localizar os inadimplentes”, afirmou.
A operação foi desencadeada após o aumento no número de demandas registradas na Polinter relacionadas ao não pagamento de pensão alimentícia. Os detidos poderão ser liberados mediante a comprovação da quitação da dívida.
Libertação dos reféns em Gaza começará na manhã de segunda, diz Israel
Uma porta-voz do governo israelense disse, neste domingo (12), que a libertação dos reféns mantidos em Gaza começará na manhã de segunda-feira (13).
Israel e a Faixa de Gaza estão 6 horas à frente do horário de Brasília.
A porta-voz acrescentou que todos os 20 reféns vivos devem ser libertados juntos ao mesmo tempo.
China promete retaliação caso Trump não recue de tarifa adicional de 100%
Pequim prometeu contramedidas caso o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpra sua promessa de impor novas tarifas de 100% sobre as importações chinesas.
A ameaça de Trump veio depois que a China implementou uma série de restrições à exportação de minerais de terras raras na semana passada. A escalada das tensões ameaça inviabilizar meses de progresso nas negociações comerciais.
“Recorrer a ameaças de tarifas altas não é a maneira correta de se envolver com a China”, disse um porta-voz do Ministério do Comércio neste domingo (12), nos primeiros comentários de Pequim sobre a ameaça.
“Se os EUA persistirem em agir unilateralmente, a China tomará resolutamente as medidas correspondentes para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos”, acrescentou o porta-voz.
“Nossa posição sobre uma guerra tarifária permanece consistente – não queremos uma, mas não temos medo de uma”, completou.
A rápida escalada das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo derrubou as ações, abalando investidores e indústrias ao gerar temores de uma repetição da batalha tarifária retaliatória da primavera, quando os impostos sobre as importações chinesas e americanas dispararam para cerca de 145% e 120%, respectivamente.
Isso também traz novas incertezas às negociações comerciais em andamento entre os dois países.
Esperava-se que Trump e o líder chinês. Xi Jinping, realizassem uma reunião muito aguardada na Coreia do Sul dentro de duas semanas, mas o americano, citando a questão das terras raras, lançou dúvidas sobre a realização do encontro.
Pequim não dá sinais de recuar, com o porta-voz do ministério instando Washington a “corrigir prontamente sua abordagem equivocada” e “preservar o progresso duramente conquistado nas negociações”.
O Ministério do Comércio descreveu as novas regras sobre terras raras como uma “ação legítima” e culpou Washington pela recente escalada, apontando para a introdução, pelo governo Trump, de uma série de novas medidas restritivas contra a China duas semanas após a última rodada de negociações comerciais em Madri, em setembro.
Desde então, Washington adicionou diversas empresas chinesas à sua lista de controle de exportação, expandindo seus controles para abranger subsidiárias de empresas listadas, além de impor taxas portuárias especiais para navios chineses.
“As ações dos EUA prejudicaram seriamente os interesses da China e minaram a atmosfera das negociações econômicas e comerciais bilaterais. A China se opõe firmemente a essas medidas”, disse o porta-voz.
Os novos e abrangentes controles sobre terras raras anunciados por Pequim incluíram uma lista expandida de minerais restritos e restrições estendidas às suas tecnologias de produção e uso no exterior, incluindo para aplicações militares e de semicondutores.
Espera-se que isso exerça uma pressão sobre as indústrias globais e as cadeias de suprimentos de tecnologia, que dependem desses minerais para produzir tudo, desde eletrônicos de uso diário, semicondutores e automóveis até caças.
Na rede social Truth Social, Trump descreveu a ação “chocante” da China como “extremamente hostil” e uma “vergonha moral nas relações com outras nações”.
Especialistas disseram que as medidas de Pequim refletem amplamente as restrições que Washington impôs aos semicondutores ao longo dos anos, o que limita a exportação de chips ou equipamentos de fabricação de chips para a China – seja dos EUA ou de um terceiro país onde foram fabricados com tecnologia americana.
O Ministério do Comércio da China disse que a reação de Washington às suas novas regras sobre terras raras demonstra seus “padrões duplos”.
“Por muito tempo, os Estados Unidos extrapolaram o conceito de segurança nacional e abusaram dos controles de exportação, adotando medidas discriminatórias contra a China e impondo restrições unilaterais de ‘jurisdição de longo alcance’ a uma ampla gama de produtos”, disse o porta-voz.
A lista de controle de exportação dos EUA abrange mais de 3 mil itens, em comparação com pouco mais de 900 na lista da China, acrescentaram.
Pequim há muito critica Washington por exercer controle além de suas fronteiras por meio de regras de exportação que impedem empresas de terceiros de fornecer à China chips fabricados com tecnologia americana.
A decisão da China sinalizou uma mudança em sua estratégia, ao adotar táticas semelhantes.
Fonte: CNN
Enfermeiro de Sena Madureira morre aos 35 anos por infarto fulminante em Rio Branco
Ajackson Glauber faleceu na sexta-feira (10) após passar mal em casa; equipe do Samu tentou reanimação por vários minutos sem sucesso
O enfermeiro Ajackson Glauber, natural de Sena Madureira, faleceu na noite de sexta-feira (10) aos 35 anos, em Rio Branco, vítima de um infarto fulminante. De acordo com informações do portal Yaco News, o profissional de saúde estava em sua residência quando começou a passar mal e, apesar dos esforços de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que realizou tentativas de reanimação por vários minutos, não foi possível reverter o quadro.
Ajackson era sobrinho da professora Socorro Maia, figura conhecida em Sena Madureira, e havia passado grande parte de sua vida no Beco da Abacabeira, no município do interior acreano, onde construiu fortes laços comunitários. Sua trajetória como enfermeiro o tornara uma figura respeitada na região, com atuação em áreas muitas vezes carentes de recursos de saúde.
O corpo será trasladado para Sena Madureira, onde ocorrerá o velório, com a expectativa de que familiares, amigos e colegas de profissão prestem as últimas homenagens. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre histórico médico do enfermeiro ou condições preexistentes que possam ter contribuído para o óbito.
