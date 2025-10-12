Operação Maná prende 59 pessoas por pensão alimentícia em Manaus

Pequim prometeu contramedidas caso o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpra sua promessa de impor novas tarifas de 100% sobre as importações chinesas.

A ameaça de Trump veio depois que a China implementou uma série de restrições à exportação de minerais de terras raras na semana passada. A escalada das tensões ameaça inviabilizar meses de progresso nas negociações comerciais.

“Recorrer a ameaças de tarifas altas não é a maneira correta de se envolver com a China”, disse um porta-voz do Ministério do Comércio neste domingo (12), nos primeiros comentários de Pequim sobre a ameaça.

“Se os EUA persistirem em agir unilateralmente, a China tomará resolutamente as medidas correspondentes para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos”, acrescentou o porta-voz.

“Nossa posição sobre uma guerra tarifária permanece consistente – não queremos uma, mas não temos medo de uma”, completou.

A rápida escalada das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo derrubou as ações, abalando investidores e indústrias ao gerar temores de uma repetição da batalha tarifária retaliatória da primavera, quando os impostos sobre as importações chinesas e americanas dispararam para cerca de 145% e 120%, respectivamente.

Isso também traz novas incertezas às negociações comerciais em andamento entre os dois países.

Esperava-se que Trump e o líder chinês. Xi Jinping, realizassem uma reunião muito aguardada na Coreia do Sul dentro de duas semanas, mas o americano, citando a questão das terras raras, lançou dúvidas sobre a realização do encontro.

Pequim não dá sinais de recuar, com o porta-voz do ministério instando Washington a “corrigir prontamente sua abordagem equivocada” e “preservar o progresso duramente conquistado nas negociações”.

O Ministério do Comércio descreveu as novas regras sobre terras raras como uma “ação legítima” e culpou Washington pela recente escalada, apontando para a introdução, pelo governo Trump, de uma série de novas medidas restritivas contra a China duas semanas após a última rodada de negociações comerciais em Madri, em setembro.

Desde então, Washington adicionou diversas empresas chinesas à sua lista de controle de exportação, expandindo seus controles para abranger subsidiárias de empresas listadas, além de impor taxas portuárias especiais para navios chineses.

“As ações dos EUA prejudicaram seriamente os interesses da China e minaram a atmosfera das negociações econômicas e comerciais bilaterais. A China se opõe firmemente a essas medidas”, disse o porta-voz.

Os novos e abrangentes controles sobre terras raras anunciados por Pequim incluíram uma lista expandida de minerais restritos e restrições estendidas às suas tecnologias de produção e uso no exterior, incluindo para aplicações militares e de semicondutores.

Espera-se que isso exerça uma pressão sobre as indústrias globais e as cadeias de suprimentos de tecnologia, que dependem desses minerais para produzir tudo, desde eletrônicos de uso diário, semicondutores e automóveis até caças.

Na rede social Truth Social, Trump descreveu a ação “chocante” da China como “extremamente hostil” e uma “vergonha moral nas relações com outras nações”.

Especialistas disseram que as medidas de Pequim refletem amplamente as restrições que Washington impôs aos semicondutores ao longo dos anos, o que limita a exportação de chips ou equipamentos de fabricação de chips para a China – seja dos EUA ou de um terceiro país onde foram fabricados com tecnologia americana.

O Ministério do Comércio da China disse que a reação de Washington às suas novas regras sobre terras raras demonstra seus “padrões duplos”.

“Por muito tempo, os Estados Unidos extrapolaram o conceito de segurança nacional e abusaram dos controles de exportação, adotando medidas discriminatórias contra a China e impondo restrições unilaterais de ‘jurisdição de longo alcance’ a uma ampla gama de produtos”, disse o porta-voz.

A lista de controle de exportação dos EUA abrange mais de 3 mil itens, em comparação com pouco mais de 900 na lista da China, acrescentaram.

Pequim há muito critica Washington por exercer controle além de suas fronteiras por meio de regras de exportação que impedem empresas de terceiros de fornecer à China chips fabricados com tecnologia americana.

A decisão da China sinalizou uma mudança em sua estratégia, ao adotar táticas semelhantes.

Fonte: CNN

