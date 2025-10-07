Operação Lei Seca em Cruzeiro do Sul apreende 13 veículos e prende homem com mandado em aberto

Ação do Peltran e agentes municipais no fim de semana retirou de circulação nove motos, dois carros e duas carretinhas; condutor foi detido por dirigir sem habilitação e possuir ordem de prisão

Uma operação conjunta do Pelotão de Trânsito (Peltran) do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) e de agentes de trânsito de Cruzeiro do Sul resultou na apreensão de 13 veículos durante o último fim de semana. A ação, focada na Lei Seca, retirou de circulação nove motocicletas, dois automóveis e duas carretinhas de transporte devido a infrações como condução sem habilitação e documentação do veículo vencida.

Além das apreensões, a operação teve um desfecho mais grave em uma das abordagens. De acordo com o tenente Alessandro Martins, da PM, um homem que pilotava uma moto sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi identificado e, durante a verificação, os policiais descobriram que ele era procurado pela Justiça. “Foi detectado que tinha um mandado de prisão em aberto. Então, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil”, informou o oficial.

Os dados da operação, que visava coibir principalmente o uso de álcool por condutores, foram divulgados oficialmente nesta terça-feira (07).

