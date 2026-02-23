Extra
Operação integrada prende casal de bolivianos e apreende 341kg de drogas transportados pelo rio Acre em Xapuri
Ação da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras resultou na prisão de envolvidos e prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões ao crime organizado
Uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de 341 quilos de entorpecentes na zona rural de Xapuri, na Regional do Alto Acre. A operação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Participaram da ocorrência equipes do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), do 5º Batalhão da Polícia Militar e do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (BPCIF/CBMAC), com o objetivo de reforçar o combate a crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas na região de fronteira do Acre.
Durante patrulhamento, as equipes identificaram uma embarcação no rio Acre rumo à Capital acreana, Rio Branco, transportando volumes acondicionados em sacos plásticos, o que levantou suspeita. Foi realizada aproximação tática, seguida de verbalização e identificação institucional para garantir uma abordagem segura. Na vistoria, os agentes encontraram substância entorpecente no interior do barco.
Ao todo, foram apreendidos 318 tabletes de skank, somando 336 quilos, e cinco tabletes de cocaína, totalizando 5 quilos. O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 3.510.000, sendo R$ 3.360.000 referentes ao skank e R$ 150.000 à cocaína.
Foram detidos um casal, ambos de nacionalidade boliviana; Garcias Freitas do Nascimento, de 18 anos, e a adolescente E.E.G., de 17 anos. Os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede do município para os procedimentos legais. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial competente para lavratura dos autos, realização de exames periciais e continuidade das investigações.
Segundo o relatório, foi necessária a utilização de algemas devido ao risco de fuga e para garantir a segurança da equipe e dos próprios detidos, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).
A ação, de acordo com as forças de segurança, ocorreu dentro dos princípios da legalidade, proporcionalidade e eficiência previstos no ordenamento jurídico.
Toda a droga e os envolvidos foram transferidos para a sede da Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia, uma vez que foi caracterizado o crime internacional de drogas, além de poder acarretar o delito de corrupção de menor.
Extra
Com carga avaliada em cerca de 3,5 milhões, casal receberia apenas R$ 2.250 reais pelo transporte
Cerca de 346 quilos de entorpecentes foram apreendidos em ação conjunta do Gefron, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
A reportagem do site oaltoacre.com acompanhou de perto a maior apreensão de drogas já registrada na regional do Alto Acre. Aproximadamente 346 quilos de entorpecentes foram interceptados por via fluvial, no Rio Acre, no município de Xapuri.
Segundo as forças de segurança, a carga saiu de Brasiléia, com dois bolivianos a bordo de uma embarcação, e tinha como destino final a capital Rio Branco. A interceptação ocorreu após trabalho de inteligência que indicava o transporte de drogas saindo de Cobija, na Bolívia, com destino ao Acre.
A operação contou com a atuação integrada do Gefron e do 5º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do major Tales Rafael, além do apoio do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Xapuri, que auxiliou com embarcação.
De acordo com o major Tales Rafael, as equipes receberam informações prévias sobre o transporte da droga pelo rio e montaram a operação para interceptar os suspeitos. A abordagem ocorreu por volta das 4h da manhã. Na embarcação estavam um adulto e uma adolescente de 17 anos.
Durante a vistoria, os policiais encontraram 341 quilos de skunk e cerca de cinco quilos de cocaína. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.
O major destacou que a ação faz parte de uma estratégia contínua de combate ao tráfico organizado na região de fronteira. Segundo ele, esta pode ser a maior apreensão de drogas do ano no estado. Ele também ressaltou a importância do trabalho integrado entre Polícia Militar, Gefron, Polícia Civil e demais órgãos de segurança.
O tenente Jeferson, do Gefron, reforçou que a operação foi montada a partir de informações recebidas e que o apoio da população, por meio de denúncias, é fundamental para o êxito das ações. Conforme apurado, os suspeitos receberiam cerca de 3 mil bolivianos pelo transporte da carga, valor equivalente a aproximadamente R$ 2.256 na cotação atual.
As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
Extra
Jovem é baleado acidentalmente durante caçada na zona rural de Xapuri
Disparo atingiu as costas da vítima, que foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco
O jovem colono Sebastião de Souza da Silva, de 21 anos, foi atingido por um disparo acidental enquanto participava de uma caçada na manhã deste domingo (22), em uma propriedade rural situada no km 50 do Ramal Dois Irmãos, na Colocação Braga Sobrinho, em Xapuri, no interior do Acre.
De acordo com informações repassadas por familiares, Sebastião estava na companhia de um amigo quando os dois decidiram se dividir na mata. Em determinado momento, o colega teria confundido o jovem com um animal silvestre e efetuado o disparo, que o atingiu nas costas. O chumbo ficou alojado no corpo da vítima.
Após perceber o ocorrido, o amigo socorreu Sebastião e o levou até sua residência. Em seguida, familiares o colocaram em um veículo particular e o encaminharam ao Hospital Epaminondas Jácome, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.
Devido à necessidade de avaliação especializada, o jovem foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na unidade em estado de saúde estável e deverá passar por exames detalhados para avaliar a necessidade de procedimento cirúrgico.
Até o momento, o caso não foi registrado na Polícia Civil.
Extra
Moradores cobram melhorias em rua de Brasiléia; prefeito promete frente de trabalho no verão
Gestor afirma que projeto prevê recuperação de quase 100% das vias urbanas e pede paciência à população
Moradores de Brasiléia, na região de fronteira do Acre, voltaram a usar as redes sociais para denunciar a situação de ruas no Bairro José Moreira, na parte alta da cidade. Um card divulgado por populares mostra a precariedade da Rua Alexandre Moreira Barthi, onde um morador aparece jogando tijolos quebrados para tentar amenizar os buracos e melhorar a trafegabilidade.
Diante da repercussão, a reportagem entrou em contato com o prefeito Carlinho do Pelado, que respondeu após receber as imagens.
Segundo o gestor, já existe um projeto amplo para recuperação da malha viária urbana. Ele afirmou que a proposta contempla melhorias em quase 100% das ruas da cidade. “Todos sabem que no inverno fica difícil trabalhar, e aquela chuva passada dificultou muito. Além das ruas, temos pontes e ramais que também precisam de atenção”, declarou.
Destaca que Brasiléia é um dos municípios acreanos que mais se destacam no cuidado com a infraestrutura urbana, “infelizmente não conseguimos atender tudo, mas fazemos o possível para chegar a todos os bairros da cidade. Em 2025 foram feitas mais de 20 operações tapa buracos, dezenas de ruas recapeadas e asfaltadas”.
Avisou que na próxima semana, uma operação de tapa-buraco estará sendo inciada no Bairro Alberto Castro utilizando piçarra, afim de amenizar os problemas e posteriormente no verão, será feito com asfalto.
O prefeito pediu compreensão da população e garantiu que uma frente de trabalho está sendo organizada. De acordo com ele, com a chegada do verão, as equipes devem iniciar os serviços tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
