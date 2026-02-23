Operação integrada prende casal de bolivianos e apreende 341kg de drogas transportados pelo rio Acre em Xapuri

Ação da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras resultou na prisão de envolvidos e prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões ao crime organizado

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de 341 quilos de entorpecentes na zona rural de Xapuri, na Regional do Alto Acre. A operação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Participaram da ocorrência equipes do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), do 5º Batalhão da Polícia Militar e do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (BPCIF/CBMAC), com o objetivo de reforçar o combate a crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas na região de fronteira do Acre.

Durante patrulhamento, as equipes identificaram uma embarcação no rio Acre rumo à Capital acreana, Rio Branco, transportando volumes acondicionados em sacos plásticos, o que levantou suspeita. Foi realizada aproximação tática, seguida de verbalização e identificação institucional para garantir uma abordagem segura. Na vistoria, os agentes encontraram substância entorpecente no interior do barco.

Ao todo, foram apreendidos 318 tabletes de skank, somando 336 quilos, e cinco tabletes de cocaína, totalizando 5 quilos. O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 3.510.000, sendo R$ 3.360.000 referentes ao skank e R$ 150.000 à cocaína.

Foram detidos um casal, ambos de nacionalidade boliviana; Garcias Freitas do Nascimento, de 18 anos, e a adolescente E.E.G., de 17 anos. Os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede do município para os procedimentos legais. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial competente para lavratura dos autos, realização de exames periciais e continuidade das investigações.

Segundo o relatório, foi necessária a utilização de algemas devido ao risco de fuga e para garantir a segurança da equipe e dos próprios detidos, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação, de acordo com as forças de segurança, ocorreu dentro dos princípios da legalidade, proporcionalidade e eficiência previstos no ordenamento jurídico.

Toda a droga e os envolvidos foram transferidos para a sede da Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia, uma vez que foi caracterizado o crime internacional de drogas, além de poder acarretar o delito de corrupção de menor.

