Gilson Amorim

Uma megaoperação foi realizada esta semana no município de Feijó e contou com mais de 30 policiais entre Civis e Militares de Feijó e Tarauacá. A ação foi comandada pelo delegado Valdinei Soares, que cumpriu mandado de busca e apreensão na Aldeia Belo Monte.

Os policiais encontraram uma horta com vários pés de maconha. Dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, além de todo o material e a droga encontrada.

Com a descoberta, as plantas foram destruídas e as diligências continuam em andamento para identificar os responsáveis pelo cultivo da substância ilícita.

