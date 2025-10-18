Operação integrada das forças de segurança do Acre apreende mais de 200 kg de drogas na divisa com Rondônia

Vídeo reportagens com Marcus José

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac) e do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (Cinreso), Tião Bocalom, conduziu nesta semana a segunda sessão extraordinária conjunta das duas entidades na Regional do Alto Acre, realizada no prédio anexo da Prefeitura de Assis Brasil.

O encontro reuniu prefeitos e vice-prefeitos de 11 municípios acreanos — entre eles Manoel Urbano, Bujari, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil e Rio Branco — e reforçou o compromisso com as pautas municipalistas e a busca por soluções conjuntas para desafios regionais.

O Governo do Estado foi representado pelos secretários Cel. Ricardo Brandão (Planejamento) e Cel. José Gaia(Segurança), que destacaram ações estratégicas para o fortalecimento da segurança nas fronteiras. Já o Governo Federal esteve presente por meio do superintendente do Incra, Márcio Alércio, que enfatizou a importância da regularização fundiária urbana e rural em parceria com os municípios.

“A regularização fundiária urbana é feita em parceria com as prefeituras. Em Rio Branco, por exemplo, nesta semana entregaremos três títulos no Projeto de Assentamento Benfica, abrangendo cerca de 300 hectares e beneficiando de três a cinco mil famílias”, destacou Alércio.

Também participou da reunião o superintendente da Funasa, Cláudio Amirton Pereira, que anunciou mais de R$ 50 milhões em convênios com os municípios voltados a melhorias sanitárias, abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos.

Avanço na gestão de resíduos do Alto Acre

Durante a assembleia do Cinreso, foi apresentado o projeto de construção de um aterro sanitário que atenderá os municípios de Assis Brasil a Xapuri, oferecendo uma solução definitiva para a destinação dos resíduos sólidos na região, atualmente sob Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Acre.

Na condição de presidente do consórcio, Bocalom ressaltou o papel de Rio Branco como parceiro dos municípios menores.

“Estamos dedicados a ajudar os municípios a resolverem seus problemas nessa área. Rio Branco abriu as portas da sua Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (Utre) para que os quatro municípios do Alto Acre possam encaminhar seus resíduos enquanto os projetos definitivos são implementados. Vamos recorrer à nossa bancada federal para garantir o apoio necessário às prefeituras”, afirmou o gestor.

O encontro contou ainda com a presença da deputada federal Antônia Lúcia, que reforçou o diálogo intermunicipal e interinstitucional como ferramenta essencial para o desenvolvimento do Acre.

Ao encerrar a reunião, Tião Bocalom destacou o engajamento dos gestores municipais: “Fico muito feliz em ver nossos prefeitos empenhados em buscar soluções adequadas, corretas e eficazes para o problema da destinação do lixo em suas cidades. A Amac e o Cinreso estão à disposição para oferecer suporte e transformar a realidade das famílias nos municípios acreanos para melhor”, concluiu.

