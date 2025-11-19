Operação integrada da PM, PC e Sejusp resulta em prisões, armas e drogas apreendidas na “Favelinha”, em Epitaciolândia

Na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, as forças de segurança de Epitaciolândia realizaram uma ação integrada no bairro conhecido como Favelinha. A operação, que envolveu policiais militares, civis e equipes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e a repressão ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

A ação foi desencadeada após denúncias e informações sobre disparos de arma de fogo ocorridos na comunidade nos últimos dias. Em resposta imediata, as equipes montaram uma força-tarefa que resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com organizações criminosas atuantes na região.

Durante a operação foram apreendidas três armas de fogo, além de porções de entorpecentes e um rádio comunicador, equipamento utilizado pelos faccionados para monitorar a chegada da polícia ao bairro. As apreensões reforçam a dinâmica criminosa local e a tentativa das facções de se organizarem para dificultar o trabalho policial.

O comandante em exercício do Batalhão de Epitaciolândia, Capitão Nogueira, destacou a importância da participação da comunidade no enfrentamento ao crime.

Segundo ele, a cooperação dos moradores tem sido fundamental para o sucesso das ações policiais:

— “A colaboração dos cidadãos de bem, com informações, é essencial para o combate ao crime. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (68) 99943-9112, e garantimos que a identidade do denunciante será mantida em total sigilo”, reforçou o comandante.

A operação segue como parte das estratégias de segurança pública para conter a atuação de facções no município e garantir mais tranquilidade aos moradores de Epitaciolândia. A Polícia Militar e a Polícia Civil afirmam que novas ações devem ocorrer nos próximos dias, mantendo o trabalho contínuo de prevenção e repressão ao crime organizado.

