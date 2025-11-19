Extra
Operação integrada da PM, PC e Sejusp resulta em prisões, armas e drogas apreendidas na “Favelinha”, em Epitaciolândia
Na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, as forças de segurança de Epitaciolândia realizaram uma ação integrada no bairro conhecido como Favelinha. A operação, que envolveu policiais militares, civis e equipes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e a repressão ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas.
A ação foi desencadeada após denúncias e informações sobre disparos de arma de fogo ocorridos na comunidade nos últimos dias. Em resposta imediata, as equipes montaram uma força-tarefa que resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com organizações criminosas atuantes na região.
Durante a operação foram apreendidas três armas de fogo, além de porções de entorpecentes e um rádio comunicador, equipamento utilizado pelos faccionados para monitorar a chegada da polícia ao bairro. As apreensões reforçam a dinâmica criminosa local e a tentativa das facções de se organizarem para dificultar o trabalho policial.
O comandante em exercício do Batalhão de Epitaciolândia, Capitão Nogueira, destacou a importância da participação da comunidade no enfrentamento ao crime.
Segundo ele, a cooperação dos moradores tem sido fundamental para o sucesso das ações policiais:
— “A colaboração dos cidadãos de bem, com informações, é essencial para o combate ao crime. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (68) 99943-9112, e garantimos que a identidade do denunciante será mantida em total sigilo”, reforçou o comandante.
A operação segue como parte das estratégias de segurança pública para conter a atuação de facções no município e garantir mais tranquilidade aos moradores de Epitaciolândia. A Polícia Militar e a Polícia Civil afirmam que novas ações devem ocorrer nos próximos dias, mantendo o trabalho contínuo de prevenção e repressão ao crime organizado.
Caminhoneiro é baleado na cabeça após cair em emboscada ao tentar localizar bicicleta roubada em Rio Branco
Smayle Abreu, de 39 anos, foi atingido por criminosos em uma motocicleta no bairro Santo Inês; vítima está em estado gravíssimo e Polícia Civil investiga o ataque.
O caminhoneiro Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, foi vítima de uma emboscada e acabou baleado na cabeça na tarde desta terça-feira (18), na Rua Buriti, no bairro Santo Inês, Segundo Distrito de Rio Branco. O disparo ocorreu enquanto ele tentava localizar uma bicicleta motorizada que havia sido roubada no dia anterior.
De acordo com a esposa da vítima, Smayle havia anunciado a venda da bicicleta nas redes sociais. Durante a negociação, marcada nas proximidades da Arena da Floresta, no bairro Areal, o suposto comprador — que aparentava ser menor de idade — pediu para testar o veículo e fugiu com ele, impedindo qualquer tentativa de acompanhamento.
Após o roubo, o caminhoneiro voltou às redes sociais, divulgou fotos da bicicleta e pediu ajuda para encontrá-la. Nesta terça-feira, recebeu a imagem do que seria o endereço do autor do crime e decidiu ir ao local em um veículo modelo Gol branco, com a intenção de acionar a Polícia Militar caso confirmasse a presença da moto.
Ao chegar à Rua Buriti, Smayle foi seguido por dois criminosos em uma motocicleta. O garupa se aproximou do carro em movimento e efetuou um disparo que atingiu a nuca da vítima. O projétil atravessou a cabeça e ficou alojado na região da bochecha.
Moradores ouviram o barulho do tiro e acionaram o Samu e a Polícia Militar. Smayle recebeu atendimento inicial de uma ambulância de suporte básico e, posteriormente, foi entubado por uma equipe de suporte avançado, sendo encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Guarnições do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade ao trabalho para identificar e prender os envolvidos no ataque.
Corpo de homem é encontrado amarrado em grota após sessão de ‘disciplina’ aplicada por facção em Brasiléia
Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, estava desaparecido havia quase dois dias; investigação aponta que ele morreu após espancamento determinado por tribunal do crime.
O corpo de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, foi encontrado na manhã chuvosa desta terça-feira (18) em uma grota no Bairro Nazaré, em Brasiléia. Ele estava desaparecido havia cerca de 48 horas, segundo familiares, que haviam divulgado mensagens em grupos de internet em busca de informações sobre seu paradeiro.
Paulo foi visto pela última vez na companhia de conhecidos em um bar na Avenida Manoel Marinho Montes, região alta do município. Populares acionaram as polícias Militar e Civil após localizar um corpo próximo a um açude. No local, os agentes confirmaram tratar-se de um homem com as mãos amarradas para trás e os tornozelos presos, além de apresentar o rosto muito machucado, porém sem perfurações por arma branca ou marcas de disparos.
As equipes iniciaram diligências imediatamente e identificaram três suspeitos, entre eles um adolescente, apontados como responsáveis pela morte. Segundo a investigação inicial, Paulo teria sido “condenado” pelo chamado tribunal do crime de uma facção, acusado de se apropriar de uma bicicleta depois de ter a sua roubada nas proximidades do bar.
A sessão de “disciplina” teria ocorrido no domingo (16) e, conforme apurado, seria inicialmente um espancamento. Entretanto, a vítima não resistiu às agressões. Após perceberem a morte, os envolvidos teriam colocado o corpo em uma geladeira antes de transportá-lo para uma área de mata, onde foi abandonado.
Os três detidos foram levados à delegacia e estão à disposição da Justiça. Outros suspeitos que teriam participado do espancamento seguem sendo procurados. O caso é investigado como homicídio.
O corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Hospital Raimundo Chaar e deve ser transferido para o IML de Rio Branco para os exames periciais.
PF deflagra operação contra crimes financeiros no Alto Acre
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18/11), a Operação Fumus Pecuniae, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de crimes financeiros na região do Alto Acre.
As investigações tiveram início em agosto de 2022, a partir de denúncia que revelou indícios de que um empresário do ramo de importação e exportação, juntamente com pessoas a ele vinculadas, utilizava diversas empresas para ocultar ou dissimular a origem e movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas.
Com base em medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal, foi possível descortinar uma complexa engenharia financeira envolvendo empresas que, supostamente, atuavam no setor alimentício. Segundo apurado, o grupo teria movimentado mais de R$ 220 milhões entre 2019 e 2023, sendo que apenas uma das empresas concentrou cerca de R$ 184 milhões no período. Há indícios de que parte dessas pessoas jurídicas existia apenas formalmente, funcionando como empresas de fachada.
As análises apontaram depósitos em espécie de valores elevados, mesclados com recursos de origem lícita, caracterizando a prática conhecida como “mescla”, típica de esquemas de lavagem de dinheiro. Também foram identificadas operações suspeitas de câmbio ilegal e movimentações incompatíveis com a atividade declarada.
Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Rio Branco, visando à coleta de provas que subsidiem a responsabilização dos envolvidos.
As apurações continuam para identificar outros integrantes do grupo e aprofundar a responsabilização penal.
