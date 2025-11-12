Brasil
Operação Godos: MP de Rondônia desarticula megaorganização criminosa que movimentou mais de R$ 110 milhões
Ação mobilizou mais de 500 agentes e resultou no bloqueio de R$ 2 bilhões em bens ligados a crimes de extorsão, invasões de terras e devastação ambiental.
Brasil
Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 100 milhões
O resultado da Mega-Sena 2939 com prêmio de R$ 64,1 milhões foi divulgado nesta terça-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado subiu para R$ 100 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (13).
Ainda assim, 77 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 34.767,00. A Caixa vai pagar ainda R$ 1.061,00 para os 4.159 acertadores de quatro dezenas.
Os números sorteados hoje foram: 33 42 31 49 22 37
Brasil
Cientista alerta para risco de aquecimento global por longo tempo
Um dos temas centrais da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) é que os países participantes assumam compromissos de conter o aquecimento global. A principal referência é o Acordo de Paris, que limita o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Para isso, as emissões de gases de efeito estufa devem atingir o pico antes de 2025 e diminuir 43% até 2030. Segundo a cientista Marina Hirata, essa é uma realidade que já se mostra distante.
Marina é membro do conselho científico que assessora a presidência da COP30, uma das curadoras do Pavilhão de Ciências Planetárias na Zona Azul do evento e ligada ao Instituto Serrapilheira. Ela explica que a Terra saiu de uma média de 15°C para 16,3 °C, o que representa um aumento de cerca de 1,31°C. Ao ultrapassar 1,5 °C, o planeta entra em um fenômeno conhecido como overshooting, quando o aquecimento ultrapassa o limite seguro por determinado tempo. A partir desse ponto, sistemas naturais essenciais podem sofrer transformações graves e irreversíveis.
“Já deveríamos ter virado a curva das emissões entre 2020 e 2025. Isso não aconteceu. Agora, o esforço é manter esse aumento pelo menor tempo possível”, alerta Hirata. “Podemos pensar nesses sistemas como o corpo humano. Fígado, coração, estômago funcionando bem, um equilibra o outro. Um problema em um órgão tem consequência em outros. No caso do planeta, se os corais desaparecem, o oceano aquece e a Amazônia enfrenta secas mais extremas, todo o sistema terrestre enfraquece”.
A cientista enfatiza a necessidade de melhorar a comunicação entre ciência e sociedade, em busca de ações que possam conter a trajetória de aquecimento global. O pavilhão de ciências da COP30 seria um exemplo do esforço para aproximar o conhecimento científico do público e dos tomadores de decisão.
“Os cientistas têm linguagem muito técnica. Precisamos aprender a nos comunicar melhor e trabalhar em pares, como jornalistas e cientistas”, disse. “Traduzir conceitos como ‘ponto de não retorno’ para o cotidiano das pessoas é essencial. Conversei com um motoboy, e ele me disse que não dá para pensar no fim do mundo quando ele precisa pensar no fim do mês. Precisamos aproximar o tema da crise climática para a realidade das pessoas. É um trabalho que precisa ser feito passo a passo”.
Marina também destaca o papel das ações coletivas no enfrentamento da crise climática. Seja por mobilização social, escolhas políticas ou atitudes cotidianas que possam engajar outras pessoas nas pautas ambientais.
“Tem gente que fala ser necessário acabar com tudo, começar o planeta de novo, mas isso não é possível. O ser humano funciona muito em efeito manada. Precisamos agir no nosso cotidiano, ser exemplo para outras pessoas. Iniciativas que integram cientistas em torno de uma mesma mensagem são muito efetivas. Precisamos amplificar esses temas em conjunto e levá-los para a sociedade”, concluiu.
Brasil
Caneta que detecta câncer em segundos é testada pela 1ª vez no Brasil
Tecnologia em forma de caneta criada pela química Lívia Eberlin passa por estudo clínico com pesquisadores do Albert Einstein, em São Paulo
A tecnologia MacSpec Pen System, uma caneta criada pela química brasileira Lívia Eberlin para detectar células tumorais em tempo real, está passando por um estudo clínico pela primeira vez no Brasil.
A série de testes é conduzida por pesquisadores do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, em parceria com a startup de Lívia, a MS Pen Technologies, e a empresa Thermo Fisher Scientific, proprietária do espectrômetro de massas de alta resolução ao qual a caneta é acoplada.
Segundo o hospital, o dispositivo portátil em formato de caneta “lê” a assinatura molecular dos tecidos e indica se são cancerígenos ou saudáveis. A inovação tem o potencial de tornar as cirurgias mais rápidas, seguras e eficazes.
Durante o procedimento, o cirurgião toca a ponta da caneta no tecido que será analisado. O dispositivo libera uma gota de água estéril para coletar moléculas da superfície e, em seguida, aspira esse material para análise imediata no espectrômetro de massas da Thermo Fisher. Com uso de inteligência artificial, o sistema compara o perfil molecular com um banco de dados e entrega o diagnóstico em até 90 segundos.
O estudo clínico terá duração de 24 meses e incluirá 60 pacientes oncológicos – 30 com câncer de pulmão e 30 com câncer de tireoide. Esses tumores foram selecionados com base na acessibilidade cirúrgica, na complexidade diagnóstica intraoperatória e na maturidade do algoritmo para identificação desses tumores.
A tecnologia já foi aplicada em procedimentos envolvendo tumores de mama, cérebro, ovário e próstata, e a abordagem demonstrou resultados consistentes. No Brasil, o objetivo é adaptar o uso à realidade local, avaliando a eficácia diagnóstica em cânceres de pulmão e tireoide, de acordo com o hospital.
“Como brasileira e idealizadora da tecnologia, estou muito feliz de ter o Brasil como o primeiro local internacional dos nossos estudos. Tem sido um privilégio trabalhar com a equipe fantástica do Einstein, que é referência mundial em inovação e excelência em pesquisa e no tratamento de pacientes”, afirma Lívia.
