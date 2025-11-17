Operação federal remove invasores da Terra Indígena Campinas Katukina no AC

Uma operação coordenada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) retirou, neste sábado (15), invasores que atuavam ilegalmente na Terra Indígena Campinas Katukina, no Acre.

A ação, realizada durante o feriado da Proclamação da República, contou com apoio da Polícia Federal, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Ministério Público Federal (MPF), ampliando o controle sobre áreas vulneráveis a incursões em períodos de menor fiscalização.

A iniciativa íntegra a segunda fase da Operação Xapiri AC, que tem como foco o enfrentamento a crimes ambientais em territórios indígenas.

Segundo o Ibama, feriados e fins de semana costumam ser aproveitados por grupos ilegais para avançar sobre áreas protegidas, ampliando a pressão sobre as comunidades e o patrimônio socioambiental.

Durante a fiscalização, as equipes federais localizaram e destruíram acampamentos temporários utilizados por ocupantes irregulares, além de apreender equipamentos empregados no desmatamento, como motosserras, lonas, ferramentas e estruturas montadas para sustentar a atividade criminosa. O objetivo foi desmantelar a logística dos invasores e impedir a continuidade da degradação ambiental.

A operação ocorreu após levantamentos do Grupo de Combate ao Desmatamento do Ibama no Acre, que identificou focos ativos de supressão florestal e ocupações ilegais na região sudoeste da Terra Indígena

Na primeira fase da Operação Xapiri AC, realizada anteriormente, houve prisões em flagrante e aplicação de multas que somam aproximadamente R$ 390 mil.

De acordo com a coordenação da ação, foi estabelecido um grupo interinstitucional de comando e controle para monitorar os envolvidos e dar continuidade às investigações.

As apurações iniciais indicam que os invasores buscavam lucrar com a grilagem da área, visando futura implantação de atividades agropecuárias em território indígena.

Com informações do Ibama/AC

