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Operação em área rural do Amazonas desarticula grupo que comandava crimes em Cruzeiro do Sul
O delegado da Polícia Civil do Acre em Cruzeiro do Sul, Heverton Carvalho, destacou que a operação foi resultado direto de trabalho de inteligência
Uma ação integrada das forças de segurança desarticulou, na noite de quarta-feira (18), um grupo suspeito de articular crimes a partir de uma área rural de difícil acesso na região do Juruá. A ofensiva resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de armas, drogas e equipamentos de comunicação utilizados, segundo a investigação, para coordenar delitos em Cruzeiro do Sul.
A operação foi conduzida pelo Grupo Especial de Fronteira, em conjunto com a Polícia Civil do Acre, a Polícia Militar do Acre e forças de segurança do Amazonas. A incursão ocorreu no Ramal da Amargurada, área adjacente ao Ramal do Gama, já monitorada por inteligência policial.
Segundo o tenente do Gefron, Fabrício Machado, a ação é parte de uma estratégia mais ampla de combate à criminalidade na região. “A equipe deu continuidade à Operação Protetor da Divisa, integrada à Operação Sinergia, Água de Março, coordenada pela Secretaria de Segurança. É uma resposta à crescente onda de furtos e roubos no Juruá”, afirmou.
A atuação integrada também foi reforçada pelo tenente da PM, atualmente no Gefron, Jeferson, que destacou o reforço enviado da capital para apoiar as operações no interior. “A Secretaria de Segurança, por meio do Gefron, vem intensificando as ações em todas as regionais, e aqui no Juruá não é diferente. Viemos de Rio Branco com determinação do comando para apoiar essas operações, que são sempre integradas”, explicou.
Segundo ele, a ação teve início a partir de informações levantadas pela Polícia Civil. “Recebemos a informação de que havia foragidos na região entre Gama e Guajará, possivelmente armados. A partir disso, foi montada uma operação com apoio da Polícia Militar do Amazonas, inteligência da Sejusp, do 6º Batalhão e do Gefron”, relatou.
A chegada ao ponto investigado exigiu uma logística complexa. Foram mais de 40 quilômetros percorridos por estrada e outros cinco em patrulhamento terrestre. “É uma área de difícil acesso, ainda mais com as condições climáticas. Utilizamos caminhonetes e quadriciclos para chegar até a residência indicada”, detalhou Fabrício Machado.
No local, os agentes encontraram cinco pessoas. Após a identificação, foi constatado que ao menos dois eram foragidos da Justiça — um deles ligado a uma fuga registrada em 2025 e outro que havia rompido monitoramento eletrônico. “Também havia um indivíduo responsável pela parte financeira da organização. Os demais davam suporte às atividades criminosas”, disse.
Durante as buscas, foram apreendidas duas armas de fogo — uma pistola calibre .40 com numeração raspada e um rifle adaptado — além de entorpecentes, dinheiro em espécie e seis celulares. “A gente conseguiu fazer a prisão de cinco indivíduos, com apreensão de armas, drogas, celulares e uma quantia em dinheiro”, reforçou Jeferson.
A abordagem ocorreu de forma rápida, sem reação armada. “Houve tentativa de fuga dentro da casa, uma correria, mas sem confronto. A equipe atua sempre para evitar riscos e garantir uma ação segura”, completou Machado.
As investigações apontam que, mesmo isolados, os suspeitos mantinham conexão com a cidade. “Eles utilizavam internet para mapear ações em Cruzeiro do Sul e repassar ordens para execução de crimes”, revelou o tenente. Um dos presos, segundo ele, possui histórico criminal extenso e é investigado por participação em diversos homicídios.
O delegado da Polícia Civil do Acre em Cruzeiro do Sul, Heverton Carvalho, destacou que a operação foi resultado direto de trabalho de inteligência. “Identificamos que esses indivíduos estavam por trás de crimes registrados no município. A partir disso, localizamos o esconderijo e acionamos o Gefron para a captura”, explicou.
De acordo com o delegado, há indícios de envolvimento do grupo em roubos e assassinatos. “Alguns já tinham mandados em aberto, e outros podem responder por novos crimes conforme o avanço das investigações”, afirmou.
A escolha de áreas rurais como refúgio, segundo Carvalho, é uma estratégia recorrente. “Esses criminosos se escondem em locais afastados, com pouca presença do Estado, mas continuam atuando nas cidades. Isso gera medo tanto na zona urbana quanto nas comunidades rurais”, disse.
Os presos foram encaminhados à delegacia no Amazonas, devido à jurisdição da área onde ocorreu a ação, mas devem responder também por crimes praticados em Cruzeiro do Sul.
A operação reforça o papel da integração entre forças de segurança no combate ao crime organizado na região do Juruá e evidencia uma dinâmica cada vez mais sofisticada, em que grupos utilizam áreas isoladas como base para ações coordenadas nos centros urbanos.
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Polícia Civil do Acre, Gefron e PM do Amazonas desarticulam célula criminosa em Guajará
Uma operação integrada das forças de segurança pública resultou na prisão de cinco integrantes de uma organização criminosa, na Comunidade do Gama, localizada no município de Guajará, no Amazonas. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 19, e contou com a atuação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Militar do Estado do Amazonas.
A ofensiva foi desencadeada após levantamentos de inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado como esconderijo por foragidos da Justiça acreana. As informações indicavam ainda que os suspeitos estariam armados e que entre eles havia membros com funções relevantes dentro da organização criminosa, o que reforçou a necessidade de uma ação coordenada e precisa por parte das forças de segurança.
Durante a operação, os policiais realizaram o cerco ao imóvel indicado e conseguiram abordar os suspeitos. No interior da residência, foram apreendidas duas armas de fogo de uso restrito, sendo uma pistola e um rifle adaptado para calibre .22, além de grande quantidade de munições de diversos calibres, evidenciando o potencial bélico do grupo.
As equipes também localizaram aparelhos celulares que podem conter informações importantes sobre a atuação da organização criminosa. No entanto, no momento da intervenção policial, alguns dos investigados tentaram destruir parte dos dispositivos, quebrando os aparelhos na tentativa de eliminar provas e dificultar o avanço das investigações.
De acordo com o delegado Heverton Carvalho, a operação representa mais um duro golpe contra o crime organizado na região de fronteira. “Essa ação integrada demonstra a força do trabalho conjunto entre as instituições de segurança. Conseguimos retirar de circulação indivíduos perigosos, inclusive foragidos da Justiça, além de apreender armas e materiais que fortaleciam a atuação criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular completamente esse grupo”, destacou.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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Ação conjunta entre as Polícias Civis do Acre e a Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Civil do Amazonas, recupera mais de 40 cabeças de gado
Uma ação conjunta da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI) e da Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil do Amazonas, resultou na recuperação de 45 cabeças de gado furtadas no último fim de semana de uma fazenda pertencente ao deputado federal Eduardo Veloso, localizada no município de Boca do Acre (AM).
Durante a operação, as equipes conseguiram identificar um dos envolvidos no crime, de 45 anos com as iniciais E.A.C., que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco. O suspeito deverá responder pelo crime de receptação dolosa.
Os semoventes foram localizados em propriedades distintas situadas na região da Vila Caquetá e também no município de Porto Acre, no Acre. A ação coordenada demonstrou a eficiência da integração entre as forças de segurança dos estados envolvidos, garantindo uma resposta rápida ao crime.
As investigações seguem em andamento e estão sendo conduzidas pela delegacia de Boca do Acre, uma vez que a propriedade da vítima está situada naquela região. O objetivo é identificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa.
O diretor do DPCI, delegado Roberth Alencar, destacou a importância do trabalho conjunto para o êxito da operação. “Essa ação demonstra a força da integração entre as instituições de segurança pública. Em um curto espaço de tempo, conseguimos não apenas recuperar os animais subtraídos, mas também identificar um dos envolvidos, que já se encontra à disposição da Justiça”, afirmou o delegado.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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