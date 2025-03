Operação do NEIC apreende drogas, munições e celulares bloqueados em residência no bairro Remanso

Suspeito, Adriano Ferreira da Silva, foi preso em flagrante; vítima foi socorrida e encaminhada para exames no IML após atendimento médico

Crime chocante: Homem é preso ao estuprar adolescente autista em abrigo de desabrigados

Um crime de extrema violência chocou Rio Branco na noite desta quarta-feira (26). Uma adolescente de 13 anos, portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi violentada sexualmente dentro de um abrigo montado no Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito da capital acreana. O suspeito, identificado como Adriano Ferreira da Silva, foi detido em flagrante e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Como ocorreu o crime

De acordo com relatos da irmã da vítima, os pais haviam saído para jantar, deixando a jovem sob os cuidados da avó, que estava na parte externa da tenda onde famílias desabrigadas estão alojadas. Após notar o desaparecimento da adolescente, a irmã começou a procurá-la e foi informada por testemunhas que Adriano havia sido visto levando a vítima para dentro de um dos boxes do abrigo.

Ao abrir a lona do local, a irmã flagrou Adriano e a adolescente completamente nus, com o acusado tampando a boca da jovem enquanto a violentava. A vítima sangrava, chorava e reclamava de dor. Testemunhas imediatamente intervieram, retiraram o agressor do local e acionaram a Polícia Militar.

Socorro e prisão

O SAMU foi acionado e encaminhou a adolescente para a Maternidade Bárbara Heliodora (MBH), onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, ela foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito.

Adriano Ferreira da Silva foi preso em flagrante e encaminhado à DEAM, onde deve responder por estupro de vulnerável. A polícia investiga se o acusado já tinha histórico de crimes similares.

O caso reacende o debate sobre a segurança em abrigos temporários e a proteção de pessoas com deficiência em situações de vulnerabilidade. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

