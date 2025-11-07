Acre
Operação do Ibama em Brasiléia combate venda de animais silvestres pela internet e aplica multas de R$ 430 mil
Ação “Feira Virtual”, em Brasileia, identificou grupos que usavam redes sociais para caça e comércio ilegal de fauna amazônica. Equipamentos como câmera trap na Reserva Chico Mendes foram apreendidos
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) aplicou multas superiores a R$ 430 mil durante a Operação Feira Virtual, realizada em Brasileia, no Acre. A iniciativa, parte do Plano Nacional de Proteção Ambiental (Pnapa/2025), combateu crimes contra a fauna amazônica divulgados em plataformas digitais.
De acordo com o órgão, investigações por meio de monitoramento online identificaram grupos e perfis dedicados à caça, maus-tratos e venda de animais silvestres. Durante as diligências, foram apreendidos registros audiovisuais, equipamentos e materiais usados para documentar e promover as atividades ilegais. Uma câmera trap instalada irregularmente dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes foi destacada entre os itens recolhidos.
Com base nas evidências, equipes do Ibama e da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, coletando provas físicas e digitais que fundamentaram as sanções aplicadas.
As penalidades aplicadas estão relacionadas à captura e abate de espécies sem permissão, maus-tratos, uso comercial indevido de imagens de animais e exploração irregular de áreas protegidas. Foram identificadas ocorrências envolvendo espécies como paca, tatu, cateto, cutia, jacaré-açu e diversas aves nativas, muitas delas mantidas em cativeiro ou abatidas de forma clandestina.
Além das autuações, o instituto promoveu atividades de conscientização ambiental, reforçando junto à população local os riscos do tráfico e da caça predatória para os ecossistemas amazônicos e destacando as consequências legais dessas práticas.
Acre é o segundo estado com melhor atuação do sistema de Justiça Criminal
O Acre conquistou a segunda colocação no ranking dos estados com melhor atuação do sistema de Justiça Criminal no Brasil, segundo levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) na quinta-feira (06). O indicador mede a proporção da população prisional acusada de homicídio em relação ao número de homicídios registrados no estado, quanto maior a porcentagem, mais eficiente é considerada a atuação do sistema de justiça na responsabilização dos crimes.
De acordo com o estudo, o Acre apresenta 9,04% da população prisional acusada de homicídio em comparação com o total de mortes violentas intencionais (MVIs), ficando atrás apenas do Distrito Federal, líder do ranking nacional. O índice coloca o estado à frente de todas as demais unidades da Região Norte e o destaca entre os cinco primeiros do país.
A análise foi elaborada a partir de dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen/Infopen) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), utilizados pelo CLP no Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O cálculo considera tanto homicídios dolosos e culposos quanto mortes decorrentes de intervenção policial, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.
Segundo o CLP, a metodologia multiplica a população prisional pela participação dos crimes de homicídio no total de infrações registradas, e depois divide o resultado pelo número total de mortes violentas intencionais em cada estado. O objetivo é medir a capacidade do sistema de justiça em responsabilizar autores de crimes graves e, assim, contribuir para a redução da impunidade.
Rio Acre segue em baixa e permanece longe da cota de alerta, informa Defesa Civil
O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou nova queda nesta sexta-feira (07). De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 5h16, o rio marcou 2,26 metros, apresentando leve recuo em relação à medição anterior.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva, o acumulado foi de 0,00 mm. A situação segue sob controle e distante das cotas de alerta e transbordamento, fixadas em 13,50 metros e 14,00 metros, respectivamente.
Acre institui política de segurança da informação para proteger dados
O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 07, o Decreto nº 11.785/2025, que institui a Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) no âmbito do Poder Executivo estadual. O novo ato normativo tem como objetivo garantir a integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade das informações produzidas e armazenadas pelo governo, além de padronizar os procedimentos de segurança digital entre os órgãos públicos.
De acordo com o decreto, a POSIC estabelece diretrizes, responsabilidades e competências que devem ser seguidas por todos os agentes públicos que lidam com dados e sistemas do Estado. A norma também integra a legislação estadual à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), reforçando a obrigação de servidores e gestores de adotarem medidas de proteção e uso responsável das informações públicas e pessoais.
Entre os principais objetivos da política estão a uniformização da segurança da informação em todos os órgãos, a promoção de uma cultura organizacional voltada à proteção de dados, e a implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação (SGSIC).
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) foi designada como responsável pela gestão da política, cabendo-lhe elaborar normas, revisar procedimentos e promover capacitação em segurança da informação. A Sead também presidirá o Grupo Técnico de Segurança da Informação (GTSI), formado por representantes de nove secretarias e órgãos estratégicos, entre eles, a Seplan, Sefaz, Sejusp, SEE e a Controladoria-Geral do Estado.
O GTSI atuará de forma permanente, assessorando o governo na implementação de ações preventivas e corretivas, monitorando incidentes e propondo investimentos em segurança cibernética. O grupo também deverá propor padrões de tecnologia da informação, revisar periodicamente a política e promover ações de capacitação dos servidores.
O decreto ainda define regras específicas para o uso da internet, e-mails institucionais, dispositivos móveis e gestão de senhas, proibindo, por exemplo, o uso de contas genéricas, o redirecionamento automático de e-mails corporativos e o acesso a conteúdos considerados ilegais ou inadequados. Também estabelece critérios para cópias de segurança (backups) e procedimentos de restauração de dados em caso de incidentes, falhas humanas ou desastres naturais.
