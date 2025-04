Operação desativa três garimpos ilegais em área de preservação no Pará

Uma ação conjunta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com apoio da Força Nacional desarticulou três pontos de garimpo ilegal localizados dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Durante a operação, realizada entre os dias 6 e 7 de abril, os agentes inutilizaram três tratores do tipo pá-carregadeira e quatro motores utilizados na extração ilegal. Acampamentos montados pelos garimpeiros também foram desmontados. Duas aeronaves auxiliaram na localização e abordagem dos alvos em áreas de difícil acesso dentro da unidade de conservação.

A fiscalização ocorreu ao longo da rodovia Transgarimpeira, onde há uma barreira ambiental permanente instalada pelo ICMBio desde dezembro de 2024. Segundo o instituto, desde a implementação da estrutura de controle, houve uma redução de 41% nos alertas de desmatamento na região.

De acordo com dados do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre dezembro de 2024 e 31 de março de 2025, o número de alertas caiu de 2.133 para 1.272. Em relação à área efetivamente desmatada, a redução foi ainda mais expressiva: 76%, passando de 67,08 km² para 16,26 km².

Além da repressão direta aos garimpos ilegais, a presença contínua da barreira tem gerado impactos significativos no combate aos crimes ambientais. No mesmo período, foram lavrados R$ 7,9 milhões em autos de infração, apreendidos cerca de R$ 56 milhões em equipamentos e bens, além do embargo de 3.800 hectares de área.

O ICMBio reforça que a atuação conjunta com forças de segurança tem sido essencial para o monitoramento e a resposta rápida às infrações ambientais na região conhecida como “Arco do Desmatamento”, uma das mais pressionadas pela exploração ilegal da floresta amazônica.

