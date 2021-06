Operação de combate à pornografia infantil cumpre 176 mandados de busca em 18 estados e cinco países

Os mandados são cumpridos em SP, RJ, PA, ES, RO, MT, PR, CE, GO, MS, SC, RN, AL, PI, BA, MA, AM, RS, além da Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

No Brasil, a operação conta com apoio da Polícia Civil. Nos demais países, “agentes de aplicação da lei” participam da investigação, além de embaixadas, segundo o ministério.

Até as 12h, 41 pessoas foram presas em flagrante no Brasil (27), Paraguai (4) e Argentina (10). O número pode aumentar ao longo do dia, durante o cumprimento dos mandados. Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná e Pará são alguns dos estados onde ocorreram prisões.