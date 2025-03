Operação da Polícia Penal frustra fuga de 11 detentos em presídio de Cruzeiro do Sul, no Acre

Agentes descobriram buraco na parede da cela após perceberem movimentação suspeita; equipes especializadas foram acionadas para reforçar a segurança.

Uma operação da Polícia Penal, realizada nesta sexta-feira (11), impediu a fuga de 11 detentos do presídio de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), os agentes da unidade identificaram uma movimentação atípica no local e, após uma vistoria, encontraram um buraco na parede da cela, que seria usado para a evasão dos presos.

Diante da situação, as divisões especializadas foram acionadas para auxiliar os policiais de plantão, reforçando a segurança do presídio e garantindo que o plano de fuga fosse interrompido. A ação rápida dos agentes evitou que os detentos conseguissem escapar, mantendo a integridade do sistema prisional.

O Iapen ressaltou que investigações estão em andamento para apurar como o buraco foi aberto e se houve participação de pessoas externas ao presídio. A operação reforça a importância da vigilância constante e do trabalho coordenado das equipes de segurança para prevenir incidentes semelhantes.

