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Operação da Polícia Civil prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Rodrigues Alves
Ação integrada foi desencadeada após denúncia sobre possível esconderijo de foragidos do presídio Manoel Neri
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, realizou na manhã desta terça-feira (17) uma operação integrada após receber denúncia anônima indicando que foragidos do presídio Manoel Neri estariam escondidos no município.
A ação contou com o apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), que realizaram incursões em diversos pontos considerados suspeitos.
Durante a operação, em um dos endereços alvo, os policiais localizaram dois indivíduos em posse de drogas e materiais utilizados no tráfico. Diante da situação, os suspeitos foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marcílio Laurentino, o imóvel já vinha sendo monitorado após sucessivas denúncias da população.
Segundo ele, havia informações de que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes, além de registrar intensa movimentação de usuários, o que motivou a ação policial.
Os presos serão apresentados à audiência de custódia nesta quarta-feira, quando o Juízo das Garantias deverá decidir sobre a manutenção das prisões.
A Polícia Civil segue com as investigações para verificar a possível ligação dos detidos com foragidos do sistema prisional.
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Homem é preso após furtar capacete em loja no centro de Cruzeiro do Sul
Suspeito foi contido por vítimas e testemunhas após ação flagrada por câmeras de segurança
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Em menos de 12 horas, três motoristas são presos por embriaguez ao volante em Cruzeiro do Sul
Casos ocorreram entre a noite de segunda (16) e madrugada de terça (17); um dos condutores tentou fugir e realizou manobras perigosas
Em um intervalo inferior a 12 horas, três condutores foram presos por dirigir sob efeito de álcool em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. As ocorrências foram registradas entre a noite de segunda-feira (16) e a madrugada desta terça-feira (17), em diferentes pontos da cidade.
Primeiro caso: motociclista cai em via pública
O primeiro caso aconteceu por volta das 23h30, na região central, nas proximidades da agência da Caixa Econômica. Durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar, os agentes observaram um motociclista que descia a ladeira da Avenida 28 de Setembro e, ao tentar fazer um contorno, acabou caindo.
Durante a verificação, os policiais constataram que o condutor, identificado como Alefe, não possuía habilitação e apresentava sinais claros de embriaguez. O teste do etilômetro confirmou a ingestão de álcool, e ele recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.
Segundo caso: motorista tenta fugir do Gefron
A segunda ocorrência foi registrada já na madrugada desta terça-feira (17), durante ações da Operação Sinergia. De acordo com as informações, o motorista Eliton tentou fugir ao avistar uma viatura do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) no bairro da Várzea.
Após realizar manobras perigosas durante a fuga, ele foi interceptado no bairro Remanso. Na abordagem, os agentes constataram que o condutor também estava sob efeito de álcool, situação confirmada pelo teste do bafômetro. Ele foi levado à delegacia para os procedimentos legais.
Terceiro caso: fiscalização flagra motorista no Cruzeirão
O terceiro caso ocorreu no bairro Cruzeirão, também na madrugada desta terça-feira. Durante fiscalização realizada por equipes da Operação das Divisas e Fronteiras, os agentes abordaram Roni, de 31 anos, que apresentava sinais visíveis de embriaguez.
O motorista aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou índice de álcool no organismo acima do limite permitido por lei. Diante da confirmação do crime de trânsito, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.
Alerta das autoridades
Os três casos reforçam o alerta das forças de segurança sobre os riscos de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas, prática que configura crime e coloca em perigo a vida de motoristas, passageiros e pedestres.
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MPAC apura irregularidades no Fundo da Criança e do Adolescente em Epitaciolândia
Procedimento acompanha falhas na gestão e busca garantir regularização e aplicação correta de recursos destinados à infância
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