Operação da PMAC apreende drogas e prende três em ponto de vila conhecido no bairro da Paz

No último fim de semana, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral e da Delegacia de Manoel Urbano, recuperou uma motocicleta furtada em frente ao Supermercado do Povo e prendeu em flagrante o autor do crime. A ação rápida e eficiente foi coordenada pela delegada Jade Dene, destacando o compromisso dos investigadores com a segurança da população.

Assim que o furto foi comunicado às autoridades, a equipe policial iniciou as diligências de imediato. O investigador, responsável pelo caso, utilizou imagens de câmeras de segurança do supermercado para identificar as características do suspeito. Com base nas informações coletadas, a equipe seguiu para as proximidades do Posto Fiscal do Tucandeira, na BR-364.

Graças ao trabalho integrado da equipe policial, a motocicleta foi rapidamente localizada e o autor do furto capturado. A recuperação do veículo não apenas garantiu a devolução do bem ao proprietário, mas também reafirmou a importância da colaboração entre a comunidade e a polícia no combate ao crime.

A Polícia Civil do Acre segue empenhada em proteger a população e agir com rapidez para evitar a impunidade, reforçando seu compromisso com a justiça e a segurança pública.

Por: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários