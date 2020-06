A Polícia Federal deflagrou, na tarde de quinta-feira (25), a Operação Triumphi Pudore, visando desarticular esquema na Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), envolvendo fraudes na emissão e renovação de Declarações de Aptidão ao Pronaf – DAP, para viabilizar a aquisição de financiamentos fraudulentos em instituições financeiras com recursos federais.

A ação decorre de trabalho conjunto da Polícia Federal e Ministério Público Federal que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 7ª Vara da Justiça Federal em Porto Velho.

Durante as investigações foram apurados indícios de que alguns beneficiários das DAPs sob análise conseguiram o documento por meio de conluio existente entre servidores da Emater e escritórios de projetos locais, por meio da inserção de dados falsos no sistema.

Os investigados foram ouvidos na sede da Polícia Federal e poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva (artigos 299, 313-A e 317, todos do Código Penal) e obtenção fraudulenta de financiamento mediante instituição financeira (art. 19, Lei 7.492/86)

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Velho e no distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari. O valor total das contratações falsas ultrapassa os R$ 2 milhões, conforme a PF.

A reportagem, a Emater informou, em nota, que técnicos apuraram inconsistência nas informações lançadas no sistema. Por isso, a direção da entidade pediu que a PF investigasse o caso por se tratar de recurso federal. Disse também que “não compactua com esse tipo de serviço”.

A direção da Emater-RO não compactua com esse tipo de serviço e após receber várias denúncias a mesma através do seu jurídico protocolou os pedidos de investigações no MP e PF, Há mais de 6 meses, onde a mesma ajudou mas investigações com a liberação de IPs de máquinas e acompanhamento ao sistema de emissão de DAPs. O que acarretou com a realização dessa ação de hoje.