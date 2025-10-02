Operação da PF mira crimes de ódio e pornografia infantojuvenil na internet

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 02, a Operação Discórdia, com o objetivo de combater crimes de ódio e abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes na internet.

A ação ocorreu em Boca do Acre (AM), com autorização da Justiça Estadual do Amazonas, e resultou na prisão em flagrante de um investigado por armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

De acordo com a PF, as investigações começaram em 2025 após a identificação de grupos em aplicativos de mensagens que promoviam desafios virtuais. Nessas interações, crianças e adolescentes eram induzidos à automutilação e a atos de natureza sexual, que eram gravados e posteriormente compartilhados em redes clandestinas.

Nesta fase, a polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade amazonense. A apuração prossegue para confirmar a participação dos investigados e identificar possíveis coautores.

