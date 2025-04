Operação da PF e Ibama destrói garimpo ilegal no Amapá e gera prejuízo de R$ 2 milhões

Ação conjunta no município de Tartarugalzinho inutilizou máquinas, sistemas de comunicação e apreendeu armas

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou, na última quinta-feira (24), na destruição de estruturas usadas em garimpo ilegal no município de Tartarugalzinho, interior do Amapá. O prejuízo estimado aos infratores ultrapassa R$ 2 milhões.

Durante a ação, três retroescavadeiras e sistemas de comunicação via satélite, que garantiam a logística e a conectividade dos garimpeiros em plena floresta, foram destruídos. As equipes encontraram três bases de difusão satelital, que possibilitavam o acesso à internet e mantinham as atividades ilícitas.

Além da inutilização dos equipamentos, os agentes apreenderam armas de fogo e munições. Apesar das evidências de exploração mineral clandestina, não houve prisões durante a operação.

A PF ressaltou que ações como essa, realizadas em parceria com o Ibama em diferentes regiões da Amazônia, têm como objetivo combater a mineração ilegal e reduzir a pressão sobre a floresta.

