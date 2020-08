A ‘musa do crime’, como também ficou conhecida, é alguém que não transmite qualquer suspeita da prática criminosa. Estudante de odontologia e administradora de empresas, ela tinha o perfil ideal para o tráfico de drogas nas camadas mais altas da sociedade acreana.

Bem vista na sociedade, acima de qualquer suspeita. Assim é o perfil da estudante de odontologia e administradora de empresas, Yavanna Alencar, presa em uma Operação da Polícia Civil por comandar o tráfico de drogas na região do Benfica. Ela foi detida em casa, na tarde de ontem, quarta-feira (26) em sua residência na Vila Acre.

Mas, o que se escondia por trás de um corpo escultural e uma beleza ímpar era uma mente criminosa. A ‘musa do crime’ passou a comandar o tráfico de drogas no Benfica no lugar do filho de 22 anos, Gabriel Alencar. Ele é suspeito de ordenar e executar vários homicídios em Rio Branco.

No momento da prisão, a traficante estava com 24 trouxinhas de cocaína prontas para comercialização e equipamentos para pesagem e embalo da droga. Além de uma quantia de R$ 369,00.

A loira do tráfico foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

