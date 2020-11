A Polícia Civil de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Ji-Paraná (Núcleo de Roubos), deflagrou nesta quarta-feira (18) a ação ostensiva para o cumprimento de 6 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros delitos.

Além das buscas e prisões temporárias, também foi deferido pela Justiça o sequestro de valores em disponibilidade dos líderes do grupo, até o limite de R$ 200 mi.

Dois deles são presos conhecidos no meio policial como líderes de uma das facções criminosas que agem na região.

A ação teve como alvos 11 (onze) investigados indiciados suspeitos de promover e integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e outros delitos, em especial em fazer adentrar drogas e celulares no presídio Agenor Martins de Carvalho, localizada em Ji-Paraná, para uso de uma facção criminosa que atua na região.

A investigação tramita há alguns meses. A Orcrim é um braço de uma facção nacional, que tem atuado no município de Ji-Paraná tanto nas ruas (com roubos e tráfico de drogas) como especialmente desenvolvendo métodos para fazer adentrar celulares e drogas para faccionados que estão recolhidos nas unidades prisionais.

A investigação teve início a partir de informações de que esse grupo criminoso estaria buscando formas de lançar drogas e celulares com drones dentro da unidade prisional, tendo inclusive ocorrido duas tentativas falhas, com a apreensão ou abate dos aparelhos pelos policiais penais.

A Polícia Civil deflagrou anteriormente, em 27 de setembro de 2020, uma operação denominada Offline, em parceria com a SEJUS, visando também colher elementos para o indiciamento dos envolvidos, com o recolhimento de diversos aparelhos telefônicos dentro da unidade prisional, os quais eram utilizados pelos líderes da facção.

A operação foi coordenada no âmbito do Núcleo de Roubos e Tráfico da 1ª Delegacia de Polícia de Ji-Paraná, onde tramita o inquérito policial sob responsabilidade do Delegado Júlio Cesar de Souza Ferreira. “A ação de hoje não apenas desarticula esse grupo, como desestabiliza a facção que eles integram, e consequentemente reduz o escopo de sua ação nas ruas, reduzindo o número de roubos e furtos por algum período e impactando a dinâmica do tráfico de drogas em Ji-Paraná”, disse o delegado.

As prisões tem prazo inicial de 30 dias, podendo ser prorrogadas e convertidas em prisão preventiva.

Participaram da operação cerca de 55 policiais civis, dentre delegados, escrivães e agentes, oriundos de todas as unidades policiais de Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Seringueiras e Alvorada do Oeste.

O nome da operação faz referência à forma engenhosa que utilizaram para tentar manter os líderes da facção em contato com o mundo externo e ainda para distribuírem drogas dentro da penitenciária, ou seja, com a utilização de drones.