Conecte-se conosco

Brasil

Operação contra crime organizado apreende R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo em Manaus

Publicado

1 hora atrás

em

Força Integrada age após denúncia de movimentações suspeitas; duas ações investigam lavagem de dinheiro na capital amazonense

O grupo atua de forma integrada na prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado. Foto: captada 

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo durante duas operações realizadas em Manaus na manhã desta quarta-feira (4). As ações foram deflagradas após uma denúncia sobre movimentações financeiras suspeitas na capital, investigando o crime de lavagem de dinheiro.

As equipes da FICCO atuaram em dois endereços diferentes após monitoramento de inteligência que identificou padrões irregulares nas transações. O valor apreendido, um dos maiores do ano no estado, evidencia a sofisticação das operações financeiras do crime organizado na região Norte e representa um duro golpe nas estruturas de lavagem de capitais de facções que atuam na Amazônia.

As apreensões, realizadas em contextos distintos, somaram valores expressivos:

  • R$ 610 mil foram encontrados em uma das diligências, sem qualquer comprovação de origem lícita.

  • Cerca de R$ 500 mil foram localizados em outra ação, também sem uma justificativa econômica plausível para o montante.

De acordo com as investigações, a utilização de grandes quantias em dinheiro físico é uma estratégia comum para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem ilícita dos recursos, conduta típica do crime de lavagem de capitais.

A FICCO/AM é uma força-tarefa composta por diversos órgãos, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, entre outras instituições de segurança. O grupo atua de forma integrada na prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado.

A FICCO/AM é uma força-tarefa composta por diversos órgãos, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas. Foto: cedidas

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Belém vira base de trabalho de Lula durante preparativos para a COP30

Publicado

1 hora atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

Três ministros e assessores presidenciais se reúnem na capital paraense para acompanhar organização do maior evento climático do mundo

A cidade de Belém se tornou, nesta semana, a base de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capital paraense desde o último sábado (1º) para uma série de compromissos voltados à preparação da COP30, conferência mundial do clima que será sediada na cidade em 2025.

Nesta terça-feira (4), três ministros do governo federal e o chefe do gabinete adjunto de agenda da Presidência da República, Oswaldo Malatesta, desembarcam em Belém para integrar a comitiva presidencial.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, as autoridades chegam pela Base Naval de Val-de-Cans. O primeiro a desembarcar será o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, às 11h. Em seguida, chegam a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, às 15h, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 16h. Oswaldo Malatesta tem chegada prevista para 14h30.

A movimentação reforça o foco do governo federal nos preparativos da COP30, que deve reunir líderes globais e colocar Belém no centro das discussões sobre o futuro da Amazônia e as políticas internacionais de sustentabilidade.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Polícias do Amazonas apreendem 700 quilos de cocaína em embarcação no Rio Solimões

Publicado

1 hora atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

Suspeitos trocaram tiros com agentes e fugiram pela mata; operação envolveu várias forças de segurança

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Amazonas resultou na apreensão de cerca de 700 quilos de cocaína em uma embarcação no Rio Solimões, nas proximidades do município de Codajás, no interior do estado. A operação ocorreu na sexta-feira (31).

Segundo informações da polícia, os suspeitos que transportavam a droga reagiram à abordagem, trocaram tiros com as equipes e, em seguida, se jogaram no rio, fugindo pela mata. Nenhum dos envolvidos foi preso até o momento.

A droga estava escondida em embalagens no interior da embarcação e foi localizada durante as buscas realizadas pelos agentes. Além do entorpecente, foram apreendidos materiais utilizados no transporte da carga.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Delegacia Fluvial (Deflu), da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal no Amazonas (PF-AM), do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Base Arpão.

Comentários

Continue lendo

Brasil

TJ de Rondônia derruba emenda que permitia governador exercer mandato à distância

Publicado

2 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

Corte considerou inconstitucional mudança que impedia substituição automática pelo vice-governador durante ausências do titular

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 174/2025, que autorizava o governador do estado a exercer o cargo à distância. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (3), durante sessão do Pleno do Tribunal, com 12 votos favoráveis à ação, 5 votos por interpretação conforme e 2 contrários.

A emenda, promulgada pela Assembleia Legislativa e publicada em 17 de junho, permitia que o governador mantivesse o exercício do mandato fora do estado por meios digitais, além de determinar que o vice-governador só poderia assumir o cargo mediante autorização expressa do titular.

A ação foi proposta pelo Partido Liberal (PL), que argumentou que a norma violava o modelo constitucional de substituição automática do governador pelo vice, previsto no artigo 79 da Constituição Federal, concentrando poder excessivo no chefe do Executivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou a favor da inconstitucionalidade da emenda.

Com a decisão, o TJ-RO restabeleceu o modelo anterior, que prevê a substituição automática do governador pelo vice em casos de ausência, impedimento ou vacância temporária do cargo.

Comentários

Continue lendo