Operação contra crime organizado apreende R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo em Manaus

Força Integrada age após denúncia de movimentações suspeitas; duas ações investigam lavagem de dinheiro na capital amazonense

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo durante duas operações realizadas em Manaus na manhã desta quarta-feira (4). As ações foram deflagradas após uma denúncia sobre movimentações financeiras suspeitas na capital, investigando o crime de lavagem de dinheiro.

As equipes da FICCO atuaram em dois endereços diferentes após monitoramento de inteligência que identificou padrões irregulares nas transações. O valor apreendido, um dos maiores do ano no estado, evidencia a sofisticação das operações financeiras do crime organizado na região Norte e representa um duro golpe nas estruturas de lavagem de capitais de facções que atuam na Amazônia.

As apreensões, realizadas em contextos distintos, somaram valores expressivos:

R$ 610 mil foram encontrados em uma das diligências, sem qualquer comprovação de origem lícita.

Cerca de R$ 500 mil foram localizados em outra ação, também sem uma justificativa econômica plausível para o montante.

De acordo com as investigações, a utilização de grandes quantias em dinheiro físico é uma estratégia comum para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem ilícita dos recursos, conduta típica do crime de lavagem de capitais.

A FICCO/AM é uma força-tarefa composta por diversos órgãos, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, entre outras instituições de segurança. O grupo atua de forma integrada na prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado.

