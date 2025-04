Operação conjunta resgata trabalhador pisoteado por boiada na zona rural de Manoel Urbano

A ação ocorreu nas cidades de Guajará (AM) e Cruzeiro do Sul (AC), resultando no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão e na apreensão de um veículo

A Operação Embarque Fantasma foi deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (1) para investigar um possível esquema de desvio de verbas públicas em Guajará, Amazonas. A suspeita é de que a prefeitura tenha pago por passagens aéreas que nunca foram emitidas.

Entre 2017 e 2021, os gastos com viagens aéreas no município superaram os da capital Manaus, mesmo com uma população 131 vezes menor. Esse fato levantou suspeitas, levando ao início das investigações.

Durante as averiguações, foi constatado que uma única empresa venceu todas as licitações para o fornecimento de passagens aéreas à administração municipal. Há indícios de que essa empresa teria atuado em conluio com outras participantes do processo licitatório, o que aponta para possíveis irregularidades.

Além disso, foram identificadas falhas contratuais e administrativas, como a emissão de notas fiscais sem detalhamento dos serviços prestados, a ausência de comprovantes dos bilhetes utilizados e justificativas técnicas inconsistentes para aditivos contratuais.

A ação ocorreu nas cidades de Guajará (AM) e Cruzeiro do Sul (AC), resultando no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão e na apreensão de um veículo vinculado ao caso.

Empresários e servidores públicos estão entre os investigados e podem responder por crimes como peculato, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem para determinar a extensão do prejuízo causado aos cofres públicos e possíveis novos envolvidos no esquema.