Operação conjunta entre polícias do Acre e Bolívia conseguem recuperar veículo roubado em Rio Branco em 24 horas

Um trabalho coordenado envolvendo polícias que compõem a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) do Acre, resultou na restituição de um veículo que foi roubado no município de Rio Branco na madrugada desta terça-feira, dia 27, por bandidos que invadiram a residência e amarraram as vítimas para levar o veículo e objetos.

Tudo indica até o momento que, os meliantes entraram na casa errada, pois pretendiam levar um veículo modelo utilitário (caminhonete) que seria do vizinho. Após terem ido embora da casa, as vítimas conseguiram se soltar e entraram em contato com as autoridades.

A partir daí, foi realizado um acompanhamento do veículo via satélite e monitoramento terrestre pelos policiais que compõe a segurança do Acre, até a fronteira com a Bolívia pelo município de Capixaba.

Foi quando entrou o apoio da Polícia Nacional Boliviana que encontraram o carro modelo Chevrolet/Cruizer, abandonado nas proximidades da cidade de San Pedro. Os suspeitos não foram localizados e o veículo levado para o comando da Polícia na cidade de Cobija.

O comandante da Policia Nacional em Pando, Claros L. falou da importância dessa integração contra o crime na fronteira e a comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre em Brasiléia, Major Ana Cássia, compartilhou desse trabalho conjunto no combate ao crime transfronteiriço, afim de coibir ainda mais a ação dos bandidos.

O veículo foi restituído ao proprietário que agradeceu o empenho e na rapidez de localizar seu veículo que foi adquirido a seis meses atrás. “Apesar do susto, estamos bem. Levaram objetos pessoais, televisores e valores, nos dando um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil reais”, mas, o importe é a vida e estamos bem. Contou.

Ouça entrevista com a comandante Ana Cássia.

