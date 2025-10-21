Conecte-se conosco

Brasil

Operação conjunta apreende meia tonelada de drogas em aeronave interceptada em pista clandestina de Rondônia

Publicado

13 segundos atrás

em

Polícia Federal, PC/RO, PM/RO e PM/MT participaram da ação em Machadinho d’Oeste; veículo de apoio também foi apreendido

A PF não informou se alguém foi preso ou identidades de possíveis suspeitos. Foto: captada 

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente meia tonelada de drogas transportadas em uma aeronave interceptada em uma pista clandestina localizada em área de mata fechada em Machadinho d’Oeste, Rondônia. A ação, realizada nesta segunda-feira (20), foi conduzida pela Polícia Federal em parceria com a Polícia Civil de Rondônia (PC/RO), Polícia Militar de Rondônia (PM/RO) e Polícia Militar de Mato Grosso (PM/MT).

Além da aeronave utilizada para o transporte dos entorpecentes, as equipes apreenderam um veículo terrestre que servia como ponto de apoio para a operação criminosa. De acordo com a PF, a ação faz parte do trabalho integrado de combate ao tráfico interestadual de drogas, com foco especial em áreas de fronteira e no interior da Amazônia Legal.

Resumo da Operação Policial em Machadinho d’Oeste 

  • O que aconteceu: Uma operação conjunta das forças de segurança apreendeu aproximadamente meia tonelada (500 kg) de drogas.

  • Local e Data: A ação ocorreu em uma pista clandestina na mata fechada de Machadinho d’Oeste, Rondônia, na segunda-feira, 20 de maio (data presumida, considerando “nesta segunda-feira”).

  • Como foi descoberto: As drogas estavam sendo transportadas por uma aeronave, que foi interceptada.

  • Forças Envolvidas: A operação foi conduzida pela Polícia Federal (PF) em parceria com:

    • Polícia Civil de Rondônia (PC/RO)

    • Polícia Militar de Rondônia (PM/RO)

    • Polícia Militar de Mato Grosso (PM/MT)

A apreensão ocorreu a partir de uma ação integrada entre a Polícia Federal, Polícia Civil de Rondônia (PC/RO), Polícia Militar de Rondônia (PM/RO) e Polícia Militar de Mato Grosso (PM/MT). Foto: captada 

  • Itens Apreendidos:

    • Cerca de 500 kg de drogas

    • Uma aeronave

    • Um veículo utilizado como ponto de apoio para o transporte

  • Contexto Maior: A operação faz parte de uma estratégia integrada de combate ao tráfico interestadual de drogas, com foco em áreas de fronteira e no interior da Amazônia Legal.

  • Situação Atual: As investigações continuam para identificar e localizar os responsáveis pela aeronave e pela carga ilegal.

As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pela aeronave e pela carga apreendida. A operação demonstra a atuação coordenada das agências de segurança no combate ao narcotráfico que utiliza rotas aéreas clandestinas na região amazônica.

Os agentes encontraram no local uma pista clandestina de pouso e decolagem. Além da aeronave, também foi apreendido um veículo usado no transporte da droga. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratar apneia do sono em pacientes com obesidade

Publicado

2 horas atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Imagem: Raimond Spekking via Wiki Commons

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do Mounjaro para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade, ampliando o alcance terapêutico do medicamento da Eli Lilly, já utilizado no controle do diabetes tipo 2 e da obesidade.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União, após assinatura da resolução na sexta-feira (17). O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, continuará a ser vendido apenas com prescrição médica.

Conforme a Eli Lilly, o uso da tirzepatida apresentou redução significativa nos episódios de apneia em pacientes com obesidade. Em média, os participantes dos estudos clínicos perderam 20% do peso corporal e tiveram uma redução de até 30 interrupções respiratórias por hora.

Os testes de fase 3 mostraram que o medicamento foi cinco vezes mais eficaz que o placebo na diminuição das pausas respiratórias em pacientes que não utilizavam o CPAP — aparelho de pressão positiva contínua usado para manter as vias aéreas abertas durante o sono.

Apneia do sono

A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio caracterizado por paradas repetidas da respiração durante o sono, decorrentes de bloqueio parcial ou total das vias respiratórias.

Essas interrupções podem durar alguns segundos e se repetir dezenas de vezes por hora, causando queda na oxigenação, cansaço diurno e aumento do risco cardiovascular.

Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o envelhecimento, o consumo de álcool e alterações anatômicas como amígdalas grandes ou queixo retraído.

Novo nicho

A aprovação marca mais um passo da Eli Lilly na expansão de indicações clínicas da tirzepatida, concorrente direta da semaglutida (presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk).

O remédio é apontado como uma das apostas mais promissoras da farmacêutica, com potencial para movimentar bilhões de dólares no mercado global de terapias metabólicas.

Comentários

Continue lendo

Brasil

PRF apreende 36 quilos de ouro ilegal avaliados em R$ 25 milhões em Boa Vista

Publicado

2 horas atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Ouro estava escondido sob o banco traseiro de uma caminhonete; motorista foi preso e o caso será investigado pela Polícia Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (20), 36 quilos de ouro ilegal, avaliados em aproximadamente R$ 25 milhões, durante uma fiscalização realizada em Boa Vista (RR).

O material estava escondido sob o banco traseiro de uma caminhonete Chevrolet Montana. O condutor, um homem de cerca de 50 anos que viajava sozinho, foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Polícia Federal em Boa Vista.

A apreensão ocorreu no posto da PRF localizado na região do Água Boa, zona rural da capital. As autoridades investigam a origem e o destino do ouro, que é suspeito de ter sido extraído de forma ilegal em áreas de garimpo na Amazônia.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas

Publicado

2 horas atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Decisão histórica marca avanço na exploração de petróleo na costa do Amapá e reacende debate sobre impactos ambientais na Amazônia.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou, nesta segunda-feira (20), a Petrobras a iniciar a perfuração de um poço exploratório em águas profundas na Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá. A decisão foi comemorada por autoridades locais e considerada um marco histórico para o estado.

O governador Clécio Luís (Solidariedade) afirmou que a licença representa “um novo período na história econômica e social do Amapá”. Segundo ele, o navio-sonda NS 42 já está pronto para seguir até o campo Morfo, onde será realizada a perfuração.

A autorização permite a exploração de um poço no bloco FZA-M-059, situado a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e 175 quilômetros da costa amapaense. A operação deve durar cerca de cinco meses e tem como objetivo avaliar o potencial de petróleo e gás natural em escala comercial.

O Ibama informou que o aval foi concedido após ajustes técnicos realizados pela Petrobras, cujo pedido havia sido negado em maio de 2023. Entre as exigências impostas estão a criação de um Centro de Reabilitação e Despetrolização da Fauna em Oiapoque (AP), o reforço da estrutura existente em Belém (PA) e o uso de embarcações especializadas para atendimento à fauna e apoio marítimo.

O órgão ambiental ressaltou que a fase é apenas exploratória, sem previsão de produção de petróleo neste momento. A licença encerra um processo iniciado há mais de uma década — o bloco foi concedido em 2013, e o pedido de licenciamento protocolado no ano seguinte.

Com a autorização, o Amapá entra definitivamente no debate sobre exploração energética na Amazônia, tema que desperta tanto expectativas de desenvolvimento econômico quanto preocupações com os riscos ambientais na região.

Comentários

Continue lendo