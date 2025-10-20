Cotidiano
Operação conjunta apreende mais de 150 quilos de drogas na fronteira do Acre com Rondônia
FICCO, PM e PRF interceptaram veículo com 105 kg de skunk, 28 kg de crack e 18 kg de cocaína; motorista tentou fugir do Posto Fiscal Tucandeira
Uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC), Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de 150 quilos de drogas na BR-364, na região de fronteira entre Acre e Rondônia. A ação foi desencadeada após a FICCO repassar informações sobre um veículo suspeito de transportar entorpecentes.
O automóvel foi identificado no Posto Fiscal Tucandeira, onde o motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga. Após perseguição, foi interceptado e preso no distrito de Vila Califórnia, em Rondônia.
Durante a revista, os agentes encontraram:
105,65 kg de maconha tipo skunk
28,7 kg de crack
18,5 kg de cloridrato de cocaína
Total: mais de 152 kg de entorpecentes
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede criminosa. A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Acre, atuando de forma coordenada no combate ao crime organizado na região.
Cotidiano
Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico começa hoje
Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez
O prazo para os candidatos da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2) enviarem a documentação comprobatória da formação médica começa nesta segunda (20) e vai até a próxima sexta-feira (24). O exame foi aplicado nesse domingo (19), em todo o país.
O diploma, certificado ou declaração que comprove a conclusão de curso de medicina deve ser enviado frente e verso por meio do Sistema Revalida, no formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 megabyte (MB).
No mesmo site, o interessado deve informar também dados da instituição de educação superior estrangeira de origem do diploma médico e o ano de conclusão do curso de medicina.
O documento estrangeiro precisa ser reconhecido pelo Ministério da Educação do país de origem ou órgão equivalente, além de estar autenticado pela autoridade consular brasileira. O documento que não seja escrito em língua portuguesa, inglesa, francesa ou espanhola deve ser acompanhado de tradução juramentada.
O participante da primeira etapa do Revalida 2025/2 que não enviar qualquer documentação comprobatória de conclusão de curso (diploma, certificado ou declaração) estará automaticamente reprovado por falta de documentação e o edital prevê que não será aceito envio dos documentos fora do prazo.
Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez, pois a homologação é automática por meio do Sistema Revalida.
Resultado
O resultado do recurso do documento enviado deverá ser consultado no Sistema Revalida em 17 de novembro.
Se o documento não for aprovado, o participante poderá solicitar recurso ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no prazo de 17 a 21 de novembro. O resultado final será conhecido em 5 de dezembro.
Caso o documento enviado não esteja em conformidade as regras do edital do Revalida 2/2025, o participante não poderá fazer a inscrição na segunda etapa do exame, mesmo que tenha obtido desempenho mínimo esperado (nota de corte) nas provas aplicadas nesse domingo.
Revalida
O processo do Revalida serve para avaliar a formação de brasileiros e estrangeiros que se formaram no exterior e querem exercer a medicina no Brasil.
O exame tem duas edições anuais e é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.
O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).
Cotidiano
Acre tem uma das menores proporções de médicos por habitante do país, aponta CFM
O Acre conta com 1,8 médico para cada 1.000 habitantes, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgado em 2024. O índice está abaixo da média nacional, que é de 3,07 médicos por mil habitantes, e evidencia as desigualdades regionais no acesso à saúde.
De acordo com o estudo, o Brasil soma 630 mil médicos registrados, mas a distribuição é desigual entre as regiões. Enquanto estados do Sudeste concentram as maiores proporções, com destaque para o Distrito Federal (6,3), Rio de Janeiro (4,3) e Espírito Santo (3,6), o Norte e o Nordeste apresentam os menores índices.
Na região Norte, além do Acre, aparecem com baixa densidade médica o Amazonas (1,6), o Roraima (1,8), o Amapá (1,5) e o Pará (1,4). O Maranhão, no Nordeste, tem o menor índice do país, com 1,3 médico por mil habitantes.
A média mundial é de 3,7 médicos por mil habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda ao menos um médico para cada 1.000 pessoas.
Os números reforçam o desafio de garantir assistência médica em regiões mais distantes e com menor infraestrutura. Para especialistas, a expansão equilibrada da formação e fixação de profissionais é essencial para reduzir as disparidades entre capitais e interior.
Cotidiano
Professores da UFAC fortalecem parcerias científicas durante missão na França
Em missão de trabalho na França, os professores da Universidade Federal do Acre (UFAC) — Dra. Almecina Balbino Ferreira, Dr. Eduardo Pacca Luna Mattar e Dr. Eduardo Mitke — reforçaram a cooperação internacional em pesquisa científica, por meio de projeto aprovado no programa CAPES/COFECUB, que incentiva parcerias entre Brasil e França.
Durante a visita, a professora Almecina Balbino Ferreira, curadora do Herbário UFAC/PZ, localizado no Parque Zoobotânico da universidade, firmou uma importante colaboração com o Herbário do Museu Nacional de História Natural de Paris (MNHN), situado no Jardin des Plantes. O museu abriga o maior e mais importante herbário do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records, com cerca de 8 milhões de espécimes de plantas, fungos e algas oriundos de todos os continentes e biomas. Entre suas coleções estão amostras históricas, tipos nomenclaturais usados na descrição de novas espécies e materiais de relevância médica e agrícola.
A professora foi convidada pelo pesquisador Maxime Ramos, do Instituto de Sistemática, Evolução e Biodiversidade do museu, a submeter o projeto PASSION no edital ANR JCJC 2026, da Agência Nacional de Pesquisa da França (ANR), voltado a jovens pesquisadores. O valor solicitado, de € 300 mil, será destinado principalmente ao financiamento de bolsas de doutorado por três anos, com a possibilidade de contemplar também estudantes da UFAC, caso o projeto seja aprovado.
Além disso, os professores iniciaram tratativas para desenvolver um projeto internacional de maior porte, voltado ao conhecimento e à conservação da flora mundial, com foco especial na Amazônia e nas espécies do Acre.
Segundo Almecina Balbino, “esse tipo de parceria fortalece o ensino e a pesquisa na UFAC, amplia a inserção internacional da universidade e contribui para a formação de estudantes comprometidos com as questões sociais e ambientais da Amazônia”.
