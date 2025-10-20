Conecte-se conosco

Operação conjunta apreende mais de 150 quilos de drogas na fronteira do Acre com Rondônia

Publicado

2 horas atrás

em

FICCO, PM e PRF interceptaram veículo com 105 kg de skunk, 28 kg de crack e 18 kg de cocaína; motorista tentou fugir do Posto Fiscal Tucandeira

O automóvel foi identificado no Posto Fiscal Tucandeira, onde o motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Foto: captada 

Uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC), Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de 150 quilos de drogas na BR-364, na região de fronteira entre Acre e Rondônia. A ação foi desencadeada após a FICCO repassar informações sobre um veículo suspeito de transportar entorpecentes.

O automóvel foi identificado no Posto Fiscal Tucandeira, onde o motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga. Após perseguição, foi interceptado e preso no distrito de Vila Califórnia, em Rondônia.

Durante a revista, os agentes encontraram:

  • 105,65 kg de maconha tipo skunk

  • 28,7 kg de crack

  • 18,5 kg de cloridrato de cocaína

  • Total: mais de 152 kg de entorpecentes

De acordo com as autoridades, a ação foi iniciada após a FICCO repassar informações sobre um veículo suspeito de transportar entorpecentes. Foto: captada 

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede criminosa. A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Acre, atuando de forma coordenada no combate ao crime organizado na região.

Durante a revista no interior do carro, os agentes encontraram 105,65 kg de maconha tipo skunk, 28,7 kg de crack e 18,5 kg de cloridrato de cocaína, totalizando mais de 152 quilos de drogas. Foto: captada 

Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico começa hoje

Publicado

45 minutos atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países. Foto: captada 

O prazo para os candidatos da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2) enviarem a documentação comprobatória da formação médica começa nesta segunda (20) e vai até a próxima sexta-feira (24). O exame foi aplicado nesse domingo (19), em todo o país.

O diploma, certificado ou declaração que comprove a conclusão de curso de medicina deve ser enviado frente e verso por meio do Sistema Revalida, no formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 megabyte (MB).

No mesmo site, o interessado deve informar também dados da instituição de educação superior estrangeira de origem do diploma médico e o ano de conclusão do curso de medicina.

O documento estrangeiro precisa ser reconhecido pelo Ministério da Educação do país de origem ou órgão equivalente, além de estar autenticado pela autoridade consular brasileira. O documento que não seja escrito em língua portuguesa, inglesa, francesa ou espanhola deve ser acompanhado de tradução juramentada.

O participante da primeira etapa do Revalida 2025/2 que não enviar qualquer documentação comprobatória de conclusão de curso (diploma, certificado ou declaração) estará automaticamente reprovado por falta de documentação e o edital prevê que não será aceito envio dos documentos fora do prazo.

Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez, pois a homologação é automática por meio do Sistema Revalida.

Resultado

O resultado do recurso do documento enviado deverá ser consultado no Sistema Revalida em 17 de novembro.

Se o documento não for aprovado, o participante poderá solicitar recurso ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no prazo de 17 a 21 de novembro. O resultado final será conhecido em 5 de dezembro.

Caso o documento enviado não esteja em conformidade as regras do edital do Revalida 2/2025, o participante não poderá fazer a inscrição na segunda etapa do exame, mesmo que tenha obtido desempenho mínimo esperado (nota de corte) nas provas aplicadas nesse domingo.

Revalida

O processo do Revalida serve para avaliar a formação de brasileiros e estrangeiros que se formaram no exterior e querem exercer a medicina no Brasil.

O exame tem duas edições anuais e é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

Acre tem uma das menores proporções de médicos por habitante do país, aponta CFM

Publicado

4 horas atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Acre conta com 1,8 médico para cada 1.000 habitantes, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgado em 2024. O índice está abaixo da média nacional, que é de 3,07 médicos por mil habitantes, e evidencia as desigualdades regionais no acesso à saúde.

De acordo com o estudo, o Brasil soma 630 mil médicos registrados, mas a distribuição é desigual entre as regiões. Enquanto estados do Sudeste concentram as maiores proporções, com destaque para o Distrito Federal (6,3), Rio de Janeiro (4,3) e Espírito Santo (3,6), o Norte e o Nordeste apresentam os menores índices.

Na região Norte, além do Acre, aparecem com baixa densidade médica o Amazonas (1,6), o Roraima (1,8), o Amapá (1,5) e o Pará (1,4). O Maranhão, no Nordeste, tem o menor índice do país, com 1,3 médico por mil habitantes.

A média mundial é de 3,7 médicos por mil habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda ao menos um médico para cada 1.000 pessoas.

Os números reforçam o desafio de garantir assistência médica em regiões mais distantes e com menor infraestrutura. Para especialistas, a expansão equilibrada da formação e fixação de profissionais é essencial para reduzir as disparidades entre capitais e interior.

Professores da UFAC fortalecem parcerias científicas durante missão na França

Publicado

4 horas atrás

em

20 de outubro de 2025

Por

Em missão de trabalho na França, os professores da Universidade Federal do Acre (UFAC) — Dra. Almecina Balbino Ferreira, Dr. Eduardo Pacca Luna Mattar e Dr. Eduardo Mitke — reforçaram a cooperação internacional em pesquisa científica, por meio de projeto aprovado no programa CAPES/COFECUB, que incentiva parcerias entre Brasil e França.

Durante a visita, a professora Almecina Balbino Ferreira, curadora do Herbário UFAC/PZ, localizado no Parque Zoobotânico da universidade, firmou uma importante colaboração com o Herbário do Museu Nacional de História Natural de Paris (MNHN), situado no Jardin des Plantes. O museu abriga o maior e mais importante herbário do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records, com cerca de 8 milhões de espécimes de plantas, fungos e algas oriundos de todos os continentes e biomas. Entre suas coleções estão amostras históricas, tipos nomenclaturais usados na descrição de novas espécies e materiais de relevância médica e agrícola.

A professora foi convidada pelo pesquisador Maxime Ramos, do Instituto de Sistemática, Evolução e Biodiversidade do museu, a submeter o projeto PASSION no edital ANR JCJC 2026, da Agência Nacional de Pesquisa da França (ANR), voltado a jovens pesquisadores. O valor solicitado, de € 300 mil, será destinado principalmente ao financiamento de bolsas de doutorado por três anos, com a possibilidade de contemplar também estudantes da UFAC, caso o projeto seja aprovado.

Além disso, os professores iniciaram tratativas para desenvolver um projeto internacional de maior porte, voltado ao conhecimento e à conservação da flora mundial, com foco especial na Amazônia e nas espécies do Acre.

Segundo Almecina Balbino, “esse tipo de parceria fortalece o ensino e a pesquisa na UFAC, amplia a inserção internacional da universidade e contribui para a formação de estudantes comprometidos com as questões sociais e ambientais da Amazônia”.

