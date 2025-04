Operação conjunta apreende 20 quilos de maconha escondidos em caixas de frutas no bairro Conavi em Cobija

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, visitou neste sábado, 19, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em Cruzeiro do Sul, onde reforçou o compromisso do Executivo do Estado com a segurança pública no Vale do Juruá.

“Esse é um importante equipamento, que demonstra o compromisso do governo de melhorar a vida das pessoas. E, para isso, é fundamental garantir o amplo acesso aos serviços de segurança, pois estamos comprometidos em atuar de forma firme para proteger o povo acreano”, ratificou a governante acreana.

No local, Mailza conheceu ações de enfrentamento à criminalidade em execução na região e atividades sociais desenvolvidas pelas forças de segurança, além de debater o aprimoramento de políticas destinadas à garantia do direito de ir e vir e à promoção da sensação de segurança aos quase 200 mil habitantes da região.

“Esse centro é o resultado dos nossos esforços. Aqui, retornamos, após dois anos, com o serviço do 190; e implantamos o sistema de monitoramento do município, por meios de câmeras de última geração; na região, enviamos o helicóptero Harpia 3, que está à disposição do povo do Juruá; reformamos os espaços físicos utilizados pelas forças de segurança; e melhoraramos as condições de trabalho, com oferta de novos equipamentos, veículos, aumento salarial e o reforço do quadro efetivo das polícias e do Corpo de Bombeiros”, destacou a vice-governadora.

A instalação do CICC, entregue em 27 de junho de 2022, é estratégica no enfrentamento ao narcotráfico e à violência na região. Para construir e equipar a estrutura, o Estado, em parceria com o governo federal, investiu quase R$ 3 milhões.

“O CICC do Juruá é um Centro moderno, que beneficia toda a região e propiciou grandes avanços nos serviços de segurança. Em nome do titular da Sejusp, coronel Américo Gaia, agradecemos a presença da vice-governadora e os investimentos que têm feito a diferença nessa região”, disse o coordenador local do CICC, major Clélio Moura Pinto.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

