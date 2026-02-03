Operação Casa Maior prende importante integrante do Comando Vermelho em estado de embriaguez

Na noite de segunda-feira (02), policiais militares do Comando Tático do 3º Batalhão prenderam Jarlis da Silva Matos, de 28 anos, um dos alvos da Operação Casa Maior, deflagrada no mês passado para desarticular lideranças do Comando Vermelho na capital. A prisão ocorreu durante patrulhamento na região alta da cidade, após abordagem a um grupo em frente a um bar na Travessa da Cerâmica, no bairro Alto Alegre.

De acordo com a PM, os agentes ficaram surpresos ao consultar o Sistema Nacional de Prisões e identificar que Jarlis possuía mandado de prisão preventiva, decretado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, sob acusação de participação em organização criminosa. Considerado figura importante na estrutura do Comando Vermelho, o detido estava completamente embriagado no momento da abordagem e, segundo relatos, teve dificuldades até para entrar na viatura.

Após a detenção, Jarlis foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e, em seguida, recolhido ao Complexo Penitenciário de Rio Branco. A Operação Casa Maior tem como foco a captura de principais lideranças da facção na capital.