Acre

Operação atinge estrutura hierárquica do Comando Vermelho com funções estratégicas definidas

Publicado

26 minutos atrás

em

Nova etapa da operação atingiu núcleo estratégico da facção criminosa, responsável por recrutamento, tráfico e punições internas; nove presos são de Rio Branco e um de Goiânia

De acordo com a Delegacia do (Draco), os presos desempenhavam papéis essenciais para o funcionamento da facção, garantindo a expansão, o controle e a disciplina interna do grupo criminoso no Acre. Foto: captada 

A Polícia Civil do Acre cumpriu mais uma fase da Operação Desmonte, desta vez desarticulando o núcleo operacional do Comando Vermelho responsável pelas funções mais estratégicas da facção. A ação resultou na prisão de 10 pessoas – nove em Rio Branco e uma em Goiânia – e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em diversas regiões da capital e do estado.

De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os presos desempenhavam papéis essenciais para o funcionamento da organização criminosa, garantindo expansão, controle e disciplina interna do grupo no Acre.

O delegado Gustavo Henrique da Silva Neves, titular da Draco, explicou durante coletiva de imprensa, que os alvos desta etapa eram justamente os membros encarregados de manter ativa a estrutura da facção. Foto: captada 

Durante coletiva de imprensa, o delegado Gustavo Henrique da Silva Neves, titular da Draco, detalhou:

“As pessoas presas hoje eram responsáveis por recrutar novos integrantes, atuar no tráfico de drogas e avançar na tentativa de domínio territorial. Entre elas, identificamos um criminoso que organizava as punições internas, chamadas de ‘disciplina’, aplicadas pela facção”.

As investigações apontam que o grupo mantinha uma organização rígida, com responsabilidades bem divididas. Foto: captada 

O setor atingido pela operação tem grande relevância na estrutura hierárquica da facção, controlando bairros e regiões estratégicas como o Segundo Distrito, região central e o Calafate. “Hoje nós logramos êxito em prender 10 pessoas. Um dos alvos foi preso em Goiânia e outro no Bujari. Também tivemos a detenção de uma pessoa por porte de entorpecente para uso”, completou o delegado.

A operação representa um duro golpe na cúpula operacional do Comando Vermelho no estado, fragilizando sua capacidade de recrutamento, controle territorial e aplicação de disciplina interna. Conforme detalhado durante a coletiva sobre a Operação Desmonte. A estrutura da facção incluía setores especializados em funções estratégicas essenciais para sua atuação criminosa no estado.

Ao todo, 10 pessoas foram presas, nove em Rio Branco e uma em Goiânia, além de 12 mandados de busca e apreensão realizados em diversas regiões da capital e do estado. Foto: captada 

Estrutura operacional da facção:

  • Setor de recrutamento: considerado crucial para fortalecer a presença da organização com novos integrantes

  • Setor de disciplina: responsável pelo controle interno, aplicando punições a membros considerados infratores

  • Braço do tráfico de drogas: financiador principal das ações criminosas e instrumento para consolidação do domínio territorial

  • Expansão territorial: investimento em disputas por áreas estratégicas, especialmente em regiões vulneráveis da capital

Com as prisões desta etapa, a Draco passa agora a concluir o inquérito e aprofundar a análise do material apreendido. Foto: captada 

Com as 10 prisões realizadas nesta segunda-feira (1º), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) avança para a fase de conclusão do inquérito e análise aprofundada do material apreendido. O delegado Gustavo Henrique da Silva Neves afirmou ainda: “Nosso objetivo é descobrir as entranhas da organização criminosa e entender o papel de cada um. Com os elementos obtidos, acreditamos que vamos conseguir a condenação de todos os envolvidos”.

O coordenador da Deic, delegado Pedro Paulo Buzolin, ressaltou a complexidade da operação e agradeceu o apoio de todas as forças envolvidas. “A Operação Desmonte III representa um esforço conjunto de inteligência, investigação e integração policial. A atuação simultânea em diferentes estados só foi possível graças ao apoio estratégico da SENASP e à fundamental colaboração da Polícia Civil de Goiás, que prestou suporte operacional e efetuou a prisão de um dos alvos fora do Acre. Nosso objetivo é enfraquecer cada elo dessas organizações, garantindo mais segurança à sociedade acreana”, destacou.

A Operação Desmonte III integra as ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A rede reúne delegados de unidades especializadas de combate ao crime organizado em todo o país, promovendo o compartilhamento de informações e a definição de estratégias de inteligência para o enfrentamento contínuo e eficiente às organizações criminosas.

Presos são apresentados durante coletiva na sede da DEIC, em Rio Branco. Foto: captada 

A operação representa um avanço significativo no desmonte da estrutura de comando da facção no Acre, atingindo especificamente os responsáveis pela sustentação hierárquica, financeira e disciplinar do grupo criminoso.

Segundo a investigação, ele sustenta a hierarquia e estabelece o controle sobre bairros e regiões estratégicas, especialmente no Segundo Distrito, região central e no Calafate, locais onde a operação foi desencadeada. Foto: captada 

Acre

Justiça concede à polícia acesso a dados da tornozeleira de suspeito de matar professor em Epitaciolândia

Publicado

3 minutos atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

Victor Oliveira da Silva está preso desde o dia 1º de outubro e é o principal suspeito de matar Reginaldo Silva Corrêa e, em seguida, enterrá-lo em uma cova rasa em Epitaciolândia. Ele era monitorado eletronicamente devido a outro crime

Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, monitorado da Justiça, confessou ter assassinado e enterrado professor Reginaldo Silva Correa. Foto: Reprodução

Por Victor Lebre

A Justiça do Acre autorizou a Polícia Civil a ter acesso aos dados da tornozeleira eletrônica de Victor Oliveira da Silva, principal suspeito de matar o professor de dança Reginaldo Silva Corrêa e, em seguida, enterrá-lo em uma cova rasa em Epitaciolândia, no interior do Acre.

Silva está preso desde o dia 1º de outubro. Sua vizinha, Marijane Maffi, também responde por suspeita de ajudar a esconder o carro da vítima.

No processo, a defesa de Marijane alega que ela é dependente química e, por isso, solicitou a internação em uma clínica terapêutica. Marijane Maffi foi solta após a Justiça liberá-la de pagar R$ 10 mil. Foto: captada 

Conforme a decisão da juíza de Direito Joelma Ribeiro Nogueira, a polícia pediu autorização judicial para acessar a geolocalização do suspeito, que era monitorado eletronicamente devido a outro crime, a partir da data do desaparecimento de Reggis.

Após o parecer favorável à disponibilização dos dados, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) terá 10 dias para compartilhar o que foi solicitado.

“O período solicitado (25 a 29 de setembro de 2025) mostra-se razoável e proporcional, limitado ao estritamente necessário para a apuração dos fatos, abrangendo desde a data do suposto crime até o dia anterior à prisão em flagrante do representado. A medida pleiteada revela-se indispensável ao esclarecimento dos fatos e ao prosseguimento das investigações, não se vislumbrando outros meios de obtenção de prova menos gravosos que possam substituí-la com a mesma eficácia”, avaliou a magistrada.

Em depoimento, Victor confessou o crime e afirmou ter atraído o professor até sua casa para um encontro, onde os dois acabaram discutindo.

Ele contou que aplicou um golpe “mata-leão”, percebeu que a vítima não tinha mais batimentos cardíacos, dormiu ao lado do corpo e enterrou o professor no dia seguinte.

Ainda segundo a investigação, Marijane teria ajudado o suspeito a tentar ocultar o crime, pois levou o carro do professor até Cobija, na Bolívia, sob o pretexto de que o veículo estava sendo vendido.

Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Reggis. Foto: Arquivo pessoal

Crime

Reggis foi encontrado morto em uma cova rasa no dia 1º de outubro, seis dias após desaparecer. O caso provocou comoção entre familiares, amigos e alunos. A Polícia Civil prendeu Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, e Marijane Maffi, de 46, apontados como suspeitos de envolvimento no assassinato.

Reggis, como era conhecido, havia desaparecido na noite de 29 de setembro, quando disse à ex-esposa, Keloiza Lima Paiva, que iria fazer uma entrega. Como a maior parte dos parentes dele não mora em Epitaciolândia, foi a mulher quem registrou boletim de ocorrência.

Ele havia retornado de uma viagem a Fortaleza e chegou a falar com Keloiza pouco antes de sumir. Reggis teve o corpo localizado em um terreno entre as casas dos dois suspeitos.

Acadêmico de Educação Física, ele também era agente territorial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), coreografo e professor de dança no estilo zumba.

Ele deixou uma filha de seis anos. Após a confirmação da morte, parentes, amigos e instituições divulgaram notas lamentando o ocorrido.

Corpo foi encontrado em cova rasa em Epitaciolândia. Foto: Arquivo pessoal

Como a polícia chegou até os suspeitos?

Foi entregue aos investigadores um notebook que pertencia a Reggis. No equipamento, descobriram a conversa da vítima com Victor em um aplicativo de mensagens.

Como o suspeito já era monitorado eletronicamente pela Justiça devido um outro crime, os agentes conseguiram o endereço de uma obra onde ele estava trabalhando e o levaram para depor.

Logo que foi abordado pelos policiais, segundo a própria guarnição, ele começou a chorar e admitiu ter matado Reggis.

O suspeito também levou os policiais até o local onde o corpo do professor estava enterrado. Além disso, agentes da polícia boliviana localizaram o carro do professor e o entregaram à Polícia Civil do município vizinho.

Acre

Polícia Civil do Acre cumpre 24 mandados contra facção Comando Vermelho em operação nesta segunda-feira

Publicado

1 hora atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

DRACO prende 12 suspeitos e cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso; coletiva de imprensa está marcada para às 10h

(DRACO), cumpriu 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão contra indivíduos acusados de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. Foto: captada 

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou nesta segunda-feira (1º) uma operação que resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

As investigações, que se estenderam por meses, revelaram que a organização possuía estrutura interna altamente organizada, com divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação contínua nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A atuação do grupo impactava diretamente a segurança pública em várias regiões do estado.

A Polícia Civil realizará uma coletiva de imprensa às 10h desta segunda-feira em Rio Branco para apresentar detalhes da operação, os nomes dos presos, e o alcance da estrutura criminosa desarticulada.

A ação representa mais um golpe da segurança pública acreana contra o crime organizado, seguindo uma série de operações recentes que visam desestabilizar as facções que atuam no estado. A DRACO tem se especializado no combate a organizações criminosas de grande porte no Acre.

As investigações revelaram que o grupo possuía uma estrutura interna altamente organizada, com divisão de tarefas, hierarquia definida, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Acre

Acre acumula mais de 950 casos de HIV em três anos, apontam dados da Sesacre

Publicado

2 horas atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

Homens jovens entre 20 e 39 anos são os mais afetados; estado registrou 283 infecções até novembro de 2025, segundo boletim divulgado no Dia Mundial de Luta contra a AIDS

O indicador reforça que a infecção continua como um desafio de saúde pública no estado, com impacto persistente sobre a população mais jovem e do sexo masculino. Foto: captada 

O Acre registrou mais de 950 casos de HIV nos últimos três anos, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) divulgados nesta segunda-feira (1º) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Os números, apresentados no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, reforçam que a infecção permanece como um desafio de saúde pública no estado, com impacto persistente sobre a população jovem e do sexo masculino.

Evolução dos casos:

  • 2023: 317 infecções

  • 2024: 354 infecções

  • 2025 (até novembro): 283 infecções

Embora os dados de 2025 apontem uma redução em relação ao ano anterior, o volume acumulado revela que a epidemia segue ativa e exige atenção constante. O perfil epidemiológico mantém padrão estável: mais de 70% dos novos casos ocorrem em homens (72% em 2023, 70% em 2024 e 71% em 2025).

A faixa etária mais afetada continua sendo a de jovens adultos entre 20 e 39 anos, mantendo o padrão nacional de vulnerabilidade. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas direcionadas à prevenção, testagem e tratamento precoce, especialmente entre a população masculina jovem, grupo que apresenta maior resistência ao acesso aos serviços de saúde.

Segundo o chefe do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), Jozadaque da Silva, a redução nos casos se deve a múltiplas explicações. “O recuo se dá pelas políticas de prevenção combinadas à ampliação da testagem rápida, oferta crescente da PrEP, além do fortalecimento das redes de atenção destinadas a populações-chave. O estado também investiu na descentralização do diagnóstico e no acompanhamento das pessoas vivendo com HIV”, explicou.

Ainda segundo o chefe, o problema maior atual enfrentado pelos portadores do HIV é a falta de acolhimento. “É a discriminação. Com isso, a pessoa que convive com a infecção acaba se afastando do tratamento, a carga viral – que antes era indetectável – passa a se tornar detectável e a transmissão recomeça. Por isso, é importante o acolhimento”, enfatizou.

