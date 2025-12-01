Operação atinge estrutura hierárquica do Comando Vermelho com funções estratégicas definidas

Nova etapa da operação atingiu núcleo estratégico da facção criminosa, responsável por recrutamento, tráfico e punições internas; nove presos são de Rio Branco e um de Goiânia

A Polícia Civil do Acre cumpriu mais uma fase da Operação Desmonte, desta vez desarticulando o núcleo operacional do Comando Vermelho responsável pelas funções mais estratégicas da facção. A ação resultou na prisão de 10 pessoas – nove em Rio Branco e uma em Goiânia – e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em diversas regiões da capital e do estado.

De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os presos desempenhavam papéis essenciais para o funcionamento da organização criminosa, garantindo expansão, controle e disciplina interna do grupo no Acre.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Gustavo Henrique da Silva Neves, titular da Draco, detalhou:

“As pessoas presas hoje eram responsáveis por recrutar novos integrantes, atuar no tráfico de drogas e avançar na tentativa de domínio territorial. Entre elas, identificamos um criminoso que organizava as punições internas, chamadas de ‘disciplina’, aplicadas pela facção”.

O setor atingido pela operação tem grande relevância na estrutura hierárquica da facção, controlando bairros e regiões estratégicas como o Segundo Distrito, região central e o Calafate. “Hoje nós logramos êxito em prender 10 pessoas. Um dos alvos foi preso em Goiânia e outro no Bujari. Também tivemos a detenção de uma pessoa por porte de entorpecente para uso”, completou o delegado.

A operação representa um duro golpe na cúpula operacional do Comando Vermelho no estado, fragilizando sua capacidade de recrutamento, controle territorial e aplicação de disciplina interna. Conforme detalhado durante a coletiva sobre a Operação Desmonte. A estrutura da facção incluía setores especializados em funções estratégicas essenciais para sua atuação criminosa no estado.

Estrutura operacional da facção:

Setor de recrutamento: considerado crucial para fortalecer a presença da organização com novos integrantes

Setor de disciplina: responsável pelo controle interno, aplicando punições a membros considerados infratores

Braço do tráfico de drogas: financiador principal das ações criminosas e instrumento para consolidação do domínio territorial

Expansão territorial: investimento em disputas por áreas estratégicas, especialmente em regiões vulneráveis da capital

Com as 10 prisões realizadas nesta segunda-feira (1º), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) avança para a fase de conclusão do inquérito e análise aprofundada do material apreendido. O delegado Gustavo Henrique da Silva Neves afirmou ainda: “Nosso objetivo é descobrir as entranhas da organização criminosa e entender o papel de cada um. Com os elementos obtidos, acreditamos que vamos conseguir a condenação de todos os envolvidos”.

O coordenador da Deic, delegado Pedro Paulo Buzolin, ressaltou a complexidade da operação e agradeceu o apoio de todas as forças envolvidas. “A Operação Desmonte III representa um esforço conjunto de inteligência, investigação e integração policial. A atuação simultânea em diferentes estados só foi possível graças ao apoio estratégico da SENASP e à fundamental colaboração da Polícia Civil de Goiás, que prestou suporte operacional e efetuou a prisão de um dos alvos fora do Acre. Nosso objetivo é enfraquecer cada elo dessas organizações, garantindo mais segurança à sociedade acreana”, destacou.

A Operação Desmonte III integra as ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A rede reúne delegados de unidades especializadas de combate ao crime organizado em todo o país, promovendo o compartilhamento de informações e a definição de estratégias de inteligência para o enfrentamento contínuo e eficiente às organizações criminosas.

A operação representa um avanço significativo no desmonte da estrutura de comando da facção no Acre, atingindo especificamente os responsáveis pela sustentação hierárquica, financeira e disciplinar do grupo criminoso.

