Operação Archote cumpre 78 medidas cautelares e mira organização criminosa ligada ao tráfico em RO e MS

A Polícia Civil de Rondônia deflagrou, nesta quarta-feira (19), a Operação Archote, cumprindo 78 medidas cautelares, entre elas nove mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. A operação mira uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas com atuação em Rondônia e Mato Grosso do Sul.

Conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco 2), com apoio do Ministério Público e de outras unidades policiais, a ação é realizada em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e São Felipe do Oeste, além de Campo Grande e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

As investigações apontam que o grupo utilizava esquemas sofisticados para ocultar movimentações financeiras, recorrendo a transações em criptomoedas, empresas de fachada e “laranjas”. A organização também contava com um químico responsável por avaliar a pureza das drogas e com uma estrutura própria para o transporte interestadual dos entorpecentes.

Entre as medidas executadas estão o bloqueio e o sequestro de bens avaliados em cerca de R$ 15 milhões, valor estimado como resultado das atividades ilícitas do grupo. De acordo com a Polícia Civil, empresários, o filho de um vereador e uma estudante de Medicina estariam entre os investigados.

O nome “Archote” faz referência ao instrumento usado para iluminar ambientes escuros, simbolizando o trabalho de investigação voltado a revelar estruturas ocultas do crime organizado.

A operação integra as redes Recupera e Renorcrim/MJ, responsáveis por coordenar ações de enfrentamento a organizações criminosas no país.