Brasil

Operação Archote cumpre 78 medidas cautelares e mira organização criminosa ligada ao tráfico em RO e MS

Publicado

10 minutos atrás

em

Ação da Polícia Civil bloqueia R$ 15 milhões em bens e apura participação de empresários, estudante de Medicina e filho de vereador em esquema que usava criptomoedas e empresas de fachada.

A Polícia Civil de Rondônia deflagrou, nesta quarta-feira (19), a Operação Archote, cumprindo 78 medidas cautelares, entre elas nove mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. A operação mira uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas com atuação em Rondônia e Mato Grosso do Sul.

Conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco 2), com apoio do Ministério Público e de outras unidades policiais, a ação é realizada em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e São Felipe do Oeste, além de Campo Grande e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

As investigações apontam que o grupo utilizava esquemas sofisticados para ocultar movimentações financeiras, recorrendo a transações em criptomoedas, empresas de fachada e “laranjas”. A organização também contava com um químico responsável por avaliar a pureza das drogas e com uma estrutura própria para o transporte interestadual dos entorpecentes.

Entre as medidas executadas estão o bloqueio e o sequestro de bens avaliados em cerca de R$ 15 milhões, valor estimado como resultado das atividades ilícitas do grupo. De acordo com a Polícia Civil, empresários, o filho de um vereador e uma estudante de Medicina estariam entre os investigados.

O nome “Archote” faz referência ao instrumento usado para iluminar ambientes escuros, simbolizando o trabalho de investigação voltado a revelar estruturas ocultas do crime organizado.

A operação integra as redes Recupera e Renorcrim/MJ, responsáveis por coordenar ações de enfrentamento a organizações criminosas no país.

Brasil

PC-AM apreende 300 kg de skunk avaliados em R$ 5,5 milhões em Manaus

Publicado

7 minutos atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

Operação resultou na prisão de um homem de 28 anos; parte da droga seria enviada ao município de Juruti, no oeste do Pará.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu aproximadamente 300 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 5,5 milhões, durante operações realizadas nos bairros da Paz, Alvorada e Cidade de Deus, nas zonas centro-oeste e norte de Manaus. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o entorpecente abastecia pontos de venda na capital, e parte do carregamento tinha como destino o município de Juruti, no oeste do Pará.

O delegado-geral adjunto da PC-AM destacou que a apreensão é resultado de quase 30 dias de trabalho investigativo conduzido pelo departamento, reforçando o impacto da operação no combate às organizações envolvidas no tráfico interestadual.

Brasil

MPF aciona Justiça para obter relatórios da Abin sobre alertas de falta de oxigênio no Amazonas em 2021

Publicado

8 minutos atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

Documentos são considerados fundamentais para calcular danos e indenizações às vítimas da crise que causou dezenas de mortes por asfixia durante a segunda onda da Covid-19.

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com uma ação na Justiça Federal para obrigar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a entregar relatórios que, segundo o órgão, teriam alertado previamente sobre o risco de desabastecimento de oxigênio no Amazonas em janeiro de 2021.

O MPF afirma que os documentos são essenciais para a apuração de responsabilidades, bem como para o cálculo de danos e indenizações às famílias das vítimas da crise, que resultou em dezenas de mortes por asfixia em meio ao colapso hospitalar causado pela segunda onda da Covid-19.

A Abin, por sua vez, declarou em nota que já disponibilizou mais de 1.100 documentos públicos sobre a pandemia em seu site. A agência sustenta que não está sujeita ao controle do MPF, mas apenas ao do Congresso Nacional, e que a divulgação de Relatórios de Inteligência depende de autorização da Casa Civil.

Durante o colapso de janeiro de 2021, o Amazonas enfrentou recorde de internações, hospitais superlotados e escassez crítica de oxigênio. Investigações conduzidas pelo MPF e pela Defensoria Pública apontam que mais de 60 pessoas morreram devido à falta do insumo, e mais de 500 pacientes precisaram ser transferidos às pressas para outros estados.

Diante da recusa da Abin em fornecer os dados solicitados, o MPF impetrou mandado de segurança pedindo acesso a:

  • Relatórios produzidos entre março de 2020 e janeiro de 2021 sobre a pandemia no Amazonas;

  • Registros que comprovem o envio desses documentos ao Executivo federal;

  • Informações sobre eventual compartilhamento com o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus.

O caso agora será analisado pela Justiça Federal, que decidirá se a Abin deverá liberar os relatórios sigilosos ao Ministério Público.

Brasil

Casos de estupro aumentam na Amazônia Legal e facções passam a controlar até a vida pessoal de mulheres, aponta estudo

Publicado

12 minutos atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

Região registrou mais de 13 mil casos de violência sexual em 2024; pesquisa revela avanço de grupos criminosos e imposição de regras sobre mulheres, com punições que vão de humilhações a execuções.

Os casos de estupro cresceram na Amazônia Legal em 2024, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (19) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento mostra que, além do aumento da violência sexual, facções criminosas expandiram sua atuação e passaram a interferir diretamente na vida pessoal de mulheres — tenham elas ligação com o crime organizado ou não.

De acordo com o estudo, foram registrados 13.312 casos de violência sexual na região, o que corresponde a 90,4 ocorrências por 100 mil habitantes — índice 38% superior à média nacional. Em comparação com 2023, o número representa um aumento de 4%, enquanto o país como um todo teve leve queda de 0,3%.

O Amazonas lidera o crescimento dos registros, com alta de 41%. Já o Tocantins apresentou a maior redução, com queda de 9%. Confira a variação por estado:

  • Acre: de 736 para 860 (+16%)

  • Amapá: de 625 para 715 (+14%)

  • Amazonas: de 951 para 1.353 (+41%)

  • Maranhão: de 1.594 para 1.811 (+14%)

  • Mato Grosso: de 514 para 483 (–7,5%)

  • Pará: de 5.011 para 4.815 (–4,5%)

  • Rondônia: de 1.501 para 1.491 (–1%)

  • Roraima: de 729 para 848 (+13%)

  • Tocantins: de 1.014 para 934 (–9%)

Segundo o levantamento, 77% das vítimas tinham 14 anos ou menos.

A pesquisa compõe a 4ª edição do estudo Cartografias da Violência na Amazônia, realizado em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, Instituto Itaúsa, Instituto Mãe Crioula e o Laboratório Interpretativo Laiv.

Além dos dados quantitativos, o estudo revela o avanço das facções criminosas sobre o cotidiano feminino nos territórios dominados. As entrevistas mostram três cenários principais:

  • Mulheres ligadas a integrantes de facções: sofrem rígido controle sobre relações pessoais, vestuário, convivência social e até necessidade de permissão para encerrar relacionamentos.

  • Moradoras de áreas dominadas: mesmo sem envolvimento com o crime, podem ser punidas por condutas como “fofocas” ou desobediência a normas impostas. As punições variam de humilhações públicas a execuções.

  • Mulheres integrantes das facções: são mantidas em posições subalternas e de alto risco, como funções de venda de drogas, sem acesso a postos de liderança. A violência é usada para controle e submissão.

O estudo alerta que a combinação entre o avanço das facções e o aumento da violência sexual agrava a vulnerabilidade social e evidencia a necessidade urgente de políticas públicas específicas para a região.

