Operação apreende R$ 30 mil e cumpre mandados contra tráfico no Juruá

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO/AC) deflagrou nesta quinta-feira, 13, a Operação Colapso, com o objetivo de desestruturar uma organização criminosa atuante na região do Juruá, uma das principais rotas de entrada de drogas no estado.

A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, além da apreensão de R$ 30 mil em dinheiro, supostamente proveniente de atividades ilegais. A FICCO/AC é composta por integrantes da Polícia Federal (PF), Polícia Civil (PC/AC), Polícia Militar (PM/AC) e Polícia Penal (PP/AC).

Os mandados foram expedidos pela Vara do Juízo das Garantias de Rio Branco e executados em endereços ligados a suspeitos de integrar a facção. As investigações, que se estenderam por meses, identificaram lideranças do grupo criminoso, responsável por atuar no tráfico de entorpecentes e outros crimes na região.

