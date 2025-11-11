Operação apreende 7 suspeitos e armas após ataque em Sena Madureirac

Uma ação integrada entre a Polícia Militar do Acre (PMAC) e a Polícia Civil resultou, na manhã desta terça-feira, 11, na prisão de seis homens e na apreensão de um adolescente suspeitos de envolvimento em um ataque a residências no bairro Segundo Distrito, em Sena Madureira. Durante a operação, também foram apreendidas sete armas de fogo e diversas munições.

Os policiais foram acionados após moradores relatarem que indivíduos ligados a uma organização criminosa haviam levado pânico à região, efetuando disparos que atingiram pelo menos três casas habitadas. O local foi isolado para os trabalhos da perícia.

Com base nas informações iniciais, as forças de segurança iniciaram diligências conjuntas e receberam novas denúncias de que cerca de dez homens armados, vindos do Segundo Distrito, teriam atravessado o rio em direção ao bairro Vitória, tentando fugir da área. Imediatamente, as equipes montaram um cerco para fechar as principais rotas de fuga.

Durante a ação, quatro suspeitos foram flagrados tentando escapar pelos fundos de uma residência. Ao perceber o gesto suspeito de um deles, os policiais agiram rapidamente e conseguiram deter três dos indivíduos. Uma equipe da Polícia Civil, que estava nas proximidades, prestou apoio imediato e capturou o quarto suspeito.

Em ações simultâneas, outros dois homens foram encontrados escondidos em diferentes pontos do bairro, ambos com roupas molhadas e enlameadas, o que indicava recente travessia pelo rio. Outro suspeito também foi localizado dentro de uma residência, com o consentimento da proprietária.

Com base em novas informações repassadas por populares, as equipes realizaram buscas em uma casa abandonada na região e localizaram sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres, espingarda e rifle, além de 52 munições de diversos calibres, dois celu

Relacionado

Comentários