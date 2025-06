Operação apreende 21 kg de drogas e prende peruano em área de fronteira no Acre

Forças integradas do GEFRON, Exército e Polícia Federal interceptaram carga de entorpecentes em região rural de Cruzeiro do Sul; suspeito foi levado para delegacia da PF

Operação de grande porte coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP) resultou na apreensão de 21 quilos de drogas na região do Vale do Juruá nesta quarta-feira (25). A ação do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) contou com apoio de múltiplas forças de segurança em uma área de difícil acesso na zona rural de Cruzeiro do Sul.

Um cidadão peruano foi preso em flagrante durante a operação e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, onde responderá por tráfico internacional de drogas. A ação faz parte da estratégia permanente de combate aos crimes transfronteiriços na região, que faz divisa com países produtores de narcóticos.

Durante a operação, as forças de segurança apreenderam 21 quilos de entorpecentes, além de R$ 8.900 em dinheiro, dois motores de popa e um bote de alumínio, que seriam utilizados para o transporte dos ilícitos pela região de fronteira.

Além dos entorpecentes, os agentes apreenderam:

R$ 8.900 em dinheiro

Dois motores de popa

Um bote de alumínio

