Operação apreende 13 veículos e prende uma pessoa em Cruzeiro do Sul

Quase 15 veículos, incluindo carros e motocicletas, foram apreendidos em uma operação de trânsito realizada em Cruzeiro do Sul na última sexta-feira (3). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6).

A Polícia Militar e os Agentes de Trânsito apreenderam 9 motos, 2 carros e 2 carretinhas, somando 13 veículos, e fizeram várias autuações por condução sem habilitação e por documentação vencida dos veículos. Uma prisão foi feita durante a ação.

“Nós tivemos a operação Lei Seca, que busca coibir o uso de álcool na direção e foram conduzidas ao pátio dois automóveis, nove motocicletas, duas carretinhas daquelas de transporte. E durante uma abordagem, um cidadão que não tinha habilitação para conduzir a motocicleta, uma busca na base da justiça, observou-se que ele tinha um mandado de prisão em aberto, então ele foi preso em flagrante e foi encaminhado para a delegacia”, conta o Tenente Alessandro Martins, da PM de Cruzeiro do Sul.

