Operação antidrogas na Bolívia prende brasileiro, venezuelano e boliviano e apreende 121 quilos de maconha

Brasileiro, venezuelano e boliviano foram detidos durante ação em Cochabamba; grupo foi flagrado descartando pacotes da droga ao avistar policiais

Uma operação realizada por membros da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn) teve como alvo com sucesso uma organização criminosa ligada ao tráfico de maconha no município de Sipe Sipe, província de Quillacollo, departamento de Cochabamba.

A operação resultou na apreensão de 121 quilos e 800 gramas de drogas, além de um imóvel e celulares, e na prisão de três pessoas de nacionalidade brasileira, venezuelana e boliviana.

“Informamos ao povo boliviano que, como parte da Operação 200 ‘Relâmpago’, membros da Felcn realizaram uma operação em Sipe Sipe, obtendo resultados importantes no combate ao narcotráfico”, informou Jaime Mamani, Vice-Ministro de Defesa Social e Substâncias Controladas.

Durante a patrulha, os policiais identificaram dois indivíduos suspeitos que, ao perceberem a presença policial, entraram rapidamente em uma casa e jogaram fora um pacote em formato de tijolo. Após buscas no imóvel, foram encontrados 100 pacotes em formato de tijolo, dois sacos de juta e um traje de banho de plástico contendo maconha esverdeada.

“O teste de campo deu positivo para maconha. Diante do flagrante, a substância controlada, os pertences e três celulares foram apreendidos”, afirmou Mamani.

Os presos foram identificados como Dhemyson A. D. A. (brasileiro), Carlos J. A. G. (venezuelano) e Cristian A. S. (boliviano). Todos foram apresentados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

De acordo com o vice-ministro de Defesa Social, Jaime Mamani, os suspeitos tentaram descartar pacotes da droga em formato de tijolo ao avistarem a aproximação policial, mas foram surpreendidos durante a abordagem.

O vice-ministro enfatizou que essas operações fazem parte de uma estratégia abrangente de combate ao narcotráfico que busca desmantelar redes criminosas que atuam em diferentes partes do país.

“Estamos intensificando ações simultâneas em todo o país para garantir a segurança da nossa população e evitar que essas substâncias cheguem aos jovens e às comunidades”, concluiu Mamani.

