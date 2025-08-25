Opera Acre realiza 124 cirurgias e 80 avaliações em sete cidades

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu neste fim de semana mais uma etapa do programa Opera Acre, beneficiando mais de 200 pacientes em sete municípios com a realização de 124 cirurgias eletivas e 80 avaliações pré-cirúrgicas. A ação reforça o esforço da gestão estadual em reduzir a demanda reprimida e assegurar que a população, em todas as regionais, tenha acesso a serviços especializados de média e alta complexidade. Os resultados refletem um novo momento para a saúde pública:

“Estamos vivendo um momento histórico. Com o Opera Acre, conseguimos avançar de forma concreta na regionalização dos serviços, levando cirurgias e atendimentos especializados para todas as regiões do estado. Isso significa que o cidadão, esteja ele no Juruá, no Alto Acre, no Baixo Acre ou na capital, tem garantido o mesmo direito de acesso a procedimentos de média e alta complexidade”, descreveu o secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal.

Em Cruzeiro do Sul, no Hospital do Juruá, as atividades foram direcionadas a cirurgias ginecológicas de maior complexidade. Já em Mâncio Lima, o Hospital Abel Pinheiro concentrou-se em procedimentos de laqueadura, atendendo 25 mulheres em dois dias de mutirão.

Na capital, a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, realizou 50 atendimentos, no dia 22, para correção de ginecomastia, que passam a integrar de forma contínua a rotina do programa aos sábados. Ainda no mesmo dia, foram feitas 10 cirurgias ginecológicas, cinco vasculares e cinco de redução mamária. No dia seguinte, a unidade concentrou esforços na avaliação de mais de 30 pacientes com indicação de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), exame fundamental para o diagnóstico e tratamento de doenças do fígado, pâncreas e vias biliares.

Nos municípios do interior, o impacto também foi expressivo. Em Senador Guiomard, o Hospital Ary Rodrigues realizou 20 cirurgias gerais em dois dias. Em Plácido de Castro, o Hospital Manoel Marinho Monte contemplou 20 pacientes na área de mastologia. Já em Brasileia, no Hospital Raimundo Chaar, foram realizadas 35 cirurgias gerais entre os dias 23 e 24, reforçando a presença do programa na região de fronteira.

Para a coordenadora do programa, Shirley Nascimento, cada mutirão traduz mais do que números e estatísticas. “Significa devolver dignidade, autonomia e qualidade de vida às pessoas que necessitam de um procedimento cirúrgico. O Opera Acre mostra, na prática, que estamos avançando na regionalização, fortalecendo a rede pública e assegurando um atendimento cada vez mais ágil, resolutivo e humano”, destacou.

Consolidado como uma das principais políticas públicas do governo do Acre, o Opera Acre alia planejamento, investimento e mobilização de equipes médicas para enfrentar gargalos históricos e reduzir significativamente o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos.

Somente no primeiro semestre de 2025, o programa já contabiliza mais de 7 mil cirurgias em diversas especialidades, alcançando pacientes em todas as regionais e consolidando-se como um dos maiores marcos da saúde pública na história do estado.

