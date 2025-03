Opera Acre amplia acesso à saúde com cirurgias em diferentes regiões do estado

Homem portava crack, maconha e cocaína; polícia ainda busca três criminosos foragidos após roubo a mercearia

Em uma ação realizada na noite de sexta-feira (28), policiais militares do Grupo Tático do 2º Batalhão (2º BPM) prenderam um traficante reincidente no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco (AC). A operação foi deflagrada após um assalto a uma mercearia no Ramal São José, no bairro Belo Jardim, onde criminosos armados renderam clientes e funcionários para roubar o dinheiro do caixa.

Durante as buscas pelos três assaltantes foragidos, os militares surpreenderam um homem que portava 13 pedras de crack, 7 papelotes de skunk (maconha), 27 porções de cocaína e R$ 560 em espécie – quantidade que configura tráfico de drogas. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, já tem passagens por roubo qualificado e tráfico. Ele foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e autuado em flagrante.

A operação, que contou com efetivos do Grupo Tático do 2º BPM, reforça a estratégia da PM para conter crimes violentos na região, conhecida por ocorrências do tipo. Enquanto isso, a polícia mantém as buscas pelos assaltantes envolvidos no crime inicial.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários