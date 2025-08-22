“Eu achei maravilhoso esse movimento aqui que teve na escola, juntando as escolas do km 84, foi de grande importância, achei muito importante a palestra também que teve, a participação das secretarias e também em relação à Secretaria da Mulher. Esse é o mês do Agosto Lilás, então isso nos ajudou muito, conscientizou. As mulheres que vivem sofrendo de violência vão saber a quem procurar. Gratidão e espero que retornem mais vezes a nossas comunidades”, relatou a professora Angela Maria Bento de Mesquita, uma das mulheres alcançadas pela atividade.
Ônibus Lilás da Semulher promove orientação psicológica, jurídica e social para comunidade rural de Brasileia
A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) promoveu, nesta sexta-feira, 22, ação do Ônibus Lilás para a comunidade da Escola Santa Luzia, localizada no Seringal Guanabara, km 84, na zona rural de Brasileia.
Foram ofertadas orientações psicológicas, jurídicas e sociais, além da palestra Feminicídio Zero, roda de conversa e entrega de material informativo com abordagens educativas. As atividades ocorreram durante os jogos escolares da região. Na oportunidade, também participaram do evento, a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) e a Secretaria Municipal de Educação de Brasileia, que proporcionaram momentos de lazer e fizeram entrega de materiais escolares.
A técnica da Semulher que atua em Rio Branco, Talita Thomaz, disse que essa é mais uma reafirmação do compromisso da pasta em chegar até as comunidades mais afastadas. “Essa conscientização é muito necessária e útil para todos”, disse.
A ação acontece integra o Agosto Lilás, campanha anual de enfrentamento à violência em que a Semulher intensifica os serviços e amplia as agendas para alcançar mais pessoas nos 22 municípios do Acre.
A técnica do Centro de Referência da Mulher Brasileira do Alto Acre, Simaria Maia, ressaltou o apoio que o núcleo oferece aos municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri e Assis Brasil. “A equipe Semulher sempre está à disposição para atender as mulheres tanto da área urbana, quanto rural. Essa também é uma forma de divulgar nosso trabalho.”
ANA aprova declaração de situação de emergência em todo o estado em decorrência da estiagem em rios do Acre
Medida busca identificar impactos sobre os usos da água e propor medidas de mitigação dos efeitos da seca em articulação com os setores usuários de recursos hídricos.
Durante a 940ª Reunião Deliberativa Ordinária, realizada nesta quinta-feira, 21 de agosto, a Diretoria Colegiada (DIREC) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) aprovou a Declaração de Situação Crítica de Escassez Quantitativa dos Recursos Hídricos nos Rios Juruá, Purus e seus Afluentes, Rio Acre e Rio Iaco até 31 de outubro deste ano. A Resolução da ANA sobre o tema – que ainda será publicada e passará a valer na data de sua publicação no Diário Oficial da União – tem o objetivo de identificar os impactos sobre usos da água e propor medidas de mitigação dos efeitos da escassez hídrica nessa região da Amazônia de forma articulada com os setores usuários de recursos hídricos.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as bacias dos rios Juruá, Purus e Acre vêm registrando chuvas abaixo da média desde 2023. Prognósticos climáticos do INPE e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) indicam que os volumes de precipitações até outubro devem ficar abaixo da média. Prognóstico climático do CENSIPAM aponta para chuvas acima da média apenas em outubro com uma perspectiva de reverter a situação atual de escassez hídrica na região.
De acordo com dados da Rede Hidrometeorológica Nacional, as bacias dos rios Purus e Juruá estão no período de vazante e com níveis d’água muito abaixo da média esperada para esse período do ano. As medições indicam vazões abaixo da média, variando entre as classes extrema e leve, com predominância do maior número de estações enquadradas na classe severa. Com base nessas e em outras informações hidrometeorológicas, a ANA decidiu por emitir a Declaração.
Com esse documento a ANA também busca permitir que entidades reguladoras e prestadores de serviços de saneamento adotem mecanismos tarifários de contingência para cobrir custos adicionais ocasionados pela escassez hídrica, conforme determina a Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.
Além disso, a Declaração visa a permitir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras excepcionais de uso da água nos rios Juruá (AC/AM), Purus (AC/AM) e seus afluentes, Acre (AC/AM) e Iaco (AC). Outro objetivo é sinalizar aos setores usuários a necessidade de acionamento de seus planos de contingência e adoção de medidas especiais durante a escassez hídrica na região que abrange áreas do Acre e do Amazonas.
Por meio da Declaração, a ANA também tem os intuitos de assegurar o monitoramento hidrometeorológico desses rios amazônicos para identificar impactos sobre os usos da água e propor medidas de prevenção e mitigação dos impactos da seca, por meio das Reuniões de Avaliação das Condições Hidrometeorológicas da Região Norte. Esses encontros contarão com representantes dos órgãos gestores dos recursos hídricos do Acre e do Amazonas.
A Declaração objetiva, ainda, possibilitar que processos de declaração de situação de calamidade ou emergência por seca pelos municípios ou estados do Acre e do Amazonas de modo que o Poder Executivo federal possa agilizar ou antecipar o reconhecimento e auxílio nas situações de calamidade ou emergência em articulação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Segundo a Lei nº 9.984/2000, que criou a Agência, compete à ANA “declarar a situação crítica de escassez quantitativa ou qualitativa de recursos hídricos nos corpos hídricos que impacte o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio da União, por prazo determinado, com base em estudos e dados de monitoramento”. As águas da União são as interestaduais, transfronteiriças e os reservatórios federais.
Rio Juruá
O rio Juruá nasce na Serra da Contamana, no Peru, e depois de percorrer 380km esse curso d’água entra no Brasil no município de Marechal Thaumaturgo (AC). Dos 3.280km, exatamente 2.900km do Juruá são percorridos em território brasileiro até sua foz no rio Solimões no município de Juruá (AM).
Rio Purus
O rio Purus nasce no Peru, onde percorre aproximadamente 600km até entrar no Brasil em Santa Rosa do Purus (AC). Em seus 3.341km, o Purus tem cerca de 2.741km em território nacional até sua foz no rio Solimões nas proximidades dos município amazonenses de Anori e Anamã.
Rio Acre
Afluente do rio Purus pela sua margem direita, o rio Acre nasce no território peruano e faz fronteira com o Brasil com o Estado do Acre. Esse curso d’água se encontra com o Purus no município de Boca do Acre (AM).
Rio Iaco
O rio Iaco é proveniente do território peruano e é afluente do rio Purus pela sua margem direita. O Iaco se encontra com o Purus no território do Acre no município de Sena Madureira.
Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
(61) 2109-5129/5495/5103
Matéria relacionada:
Governo decreta situação de emergência em todo o estado em decorrência da estiagem
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE / IMAC – EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
ESCRITÓRIO TÉCNICO DE GESTÃO DO CAR E PRA-ACRE
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO
OBJETO: Firmar Termo de Compromisso de adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, Art. 59, parágrafo 2° da Lei Federal n.º 12.651/2012, do imóvel rural denominado COLÔNIA TRÊS MARIA, Município de BRASILÉIA, com área de 71,79 ha.
OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do Compromissário:
a) Promover a manutenção da vegetação nativa remanescente de 35,19 ha área destinada a reserva legal do imóvel rural.
b) Promover a recuperação de 1,16 ha em área consolidada de Área de Preservação Permanente – APP, irregularmente suprimida, a partir da adoção da retirada do fator de degradação bem como o isolamento das áreas, como método para recomposição, da condução de regeneração natural de espécies nativas, obedecendo a um cronograma físico durante os anos de 2025 a 2028.
Do Compromitente:
a)Promover o acompanhamento e monitoramento da execução do Termo de Compromisso.
b) Em caso de descumprimento e pactuado do Termo, dá conhecimento ao Órgão Ambiental Federal IBAMA, autor da aplicação das penalidades administrativas, para as medidas cabíveis.
DAS PENALIDADES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO TCA
a) Exclusão do PRA;
b) Retomada do Processo Administrativo do órgão ambiental autuante;
c) Paralização das atividades admitidas nas áreas consolidadas;
d) Obrigação de recomposição integral das áreas consolidadas (Lei Federal n.º 12.651/2012)
e) Execução da multa e demais sanções aplicadas.
AS PARTES QUE ASSINAM:
Compromitentes:
Leonardo das Neves Carvalho – Secretário de Estado do Meio Ambiente
André Luiz Pereira Hassem – Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre
Márcio Rodrigo Alécio – Superintendente Regional do INCRA
Compromissário:
Tereza Costa de Mesquita Vidal
Glaucy Rodrigues Vidal
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 22/08/2025 à 04/09/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
DATA DA ABERTURA: 08 de setembro de 2025.
HORARIO: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de serviço de transporte escolar terrestre (pessoa física e jurídica), com condutor e com monitor de alunos, destinado a atender os alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Epitaciolândia/AC.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected]
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 22 de agosto de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
