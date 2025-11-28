Extra
Ônibus escolar perde direção e desce ribanceira na AC-40; crianças passam por susto, mas ninguém fica gravemente ferido
Falha mecânica teria provocado o acidente; alunos e funcionários foram levados ao hospital para avaliação
Um ônibus escolar da Escola Domingos Galdino, pertencente à Secretaria Municipal de Educação de Plácido de Castro, viveu momentos de tensão na tarde desta sexta-feira (28), após a barra de direção se romper enquanto o veículo trafegava nas proximidades do Triunfo, na rodovia AC-40.
O coletivo transportava crianças da unidade de ensino para a zona rural quando o motorista perdeu o controle devido à falha mecânica. Sem conseguir direcionar o veículo, ele saiu da pista e desceu uma pequena ribanceira, parando apenas no sangradouro de um açude. A parte frontal do ônibus atingiu a barragem, quebrando vidros e causando danos ao motor.
Apesar do susto, não houve feridos graves. Algumas crianças foram encaminhadas ao Hospital Dr. Manoel Marinho Monte para avaliação, mas as informações preliminares indicam apenas escoriações leves entre alunos, motorista e funcionários.
A rápida reação do condutor foi decisiva para evitar que o veículo caísse dentro do açude, o que poderia ter provocado uma tragédia. Todos seguem em observação por precaução e não há risco de morte.
As causas da falha na barra de direção ainda serão investigadas. A administração municipal deve avaliar as condições da frota escolar para impedir novos incidentes.
PM apreende droga e prende suspeito por tráfico internacional no ramal do Polo, em Brasileia
A equipe de Policiamento de Trânsito do 5° Batalhão da Polícia Militar realizou, na tarde desta quarta-feira, uma abordagem que resultou na prisão de um homem por tráfico internacional de drogas, no ramal do Polo, próximo à fábrica de asfalto do Deracre, em Brasiléia.
Durante a ação, os policiais avistaram um motociclista conduzindo uma moto estrangeira, modelo Pop, de cor branca e sem placa. Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito tentou retornar, mas foi alcançado e abordado imediatamente.
Ao ser questionado, o condutor afirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também não apresentou documentação da motocicleta. Os militares observaram ainda que ele carregava uma sacola da empresa Natura. Perguntado sobre o conteúdo, o homem disse tratar-se de uma encomenda para um amigo, mas afirmou desconhecer o que havia dentro.
Durante a revista, os policiais encontraram dentro da sacola uma substância com características de maconha. Confrontado, o suspeito confessou que entregaria a droga a um amigo que mora no próprio ramal do Polo, local onde ocorreu a abordagem. Ele também afirmou que havia recebido o entorpecente no lado boliviano da fronteira.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico internacional de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, responsável pela investigação do caso.
A motocicleta irregular foi recolhida pelo guincho e levada ao pátio do Detran, em razão das infrações de trânsito constatadas durante a ocorrência.
A Polícia Militar reforça que seguirá intensificando o policiamento na região de fronteira para combater crimes transnacionais e garantir a segurança da população.
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 006/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS, LOCALIZADA DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL/AC.”
Origem: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
Data da Abertura: 22.12.2025 as 09:00h (horário de Local)
Retirada do Edital: 28/11/2025 à 19/12/2025
Horário: de Segunda-feira das 07:00 horas às 12:00 horas e de sexta-feira das 07:00 horas às 13:00 horas.
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected]
Assis Brasil -AC, 28 de novembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025/GAPRE
Ação integrada do GEFRON e 7º BPM resulta na apreensão de mais de 50 kg de cocaína na fronteira do Acre
Dois suspeitos foram presos em flagrante após tentativa de fuga; prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 1,5 milhão.
A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e em ação conjunta com o 7º Batalhão da Polícia Militar, prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (27), dois indivíduos que transportavam cerca de 50,7 quilos de cloridrato de cocaína em um veículo, em Tarauacá.
A operação integra o programa Protetor das Divisas e Fronteiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Estado do Acre, reforçando o trabalho de combate aos crimes transfronteiriços e o fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança.
Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir pela área de vegetação, mas foram alcançados e detidos. Segundo a SEJUSP, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 1.579.000,00 ao crime organizado.
As forças de segurança destacam que ações coordenadas como esta ampliam a eficácia no enfrentamento às organizações criminosas que atuam na região de fronteira.
