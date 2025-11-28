Ônibus escolar perde direção e desce ribanceira na AC-40; crianças passam por susto, mas ninguém fica gravemente ferido

Falha mecânica teria provocado o acidente; alunos e funcionários foram levados ao hospital para avaliação

Um ônibus escolar da Escola Domingos Galdino, pertencente à Secretaria Municipal de Educação de Plácido de Castro, viveu momentos de tensão na tarde desta sexta-feira (28), após a barra de direção se romper enquanto o veículo trafegava nas proximidades do Triunfo, na rodovia AC-40.

O coletivo transportava crianças da unidade de ensino para a zona rural quando o motorista perdeu o controle devido à falha mecânica. Sem conseguir direcionar o veículo, ele saiu da pista e desceu uma pequena ribanceira, parando apenas no sangradouro de um açude. A parte frontal do ônibus atingiu a barragem, quebrando vidros e causando danos ao motor.

Apesar do susto, não houve feridos graves. Algumas crianças foram encaminhadas ao Hospital Dr. Manoel Marinho Monte para avaliação, mas as informações preliminares indicam apenas escoriações leves entre alunos, motorista e funcionários.

A rápida reação do condutor foi decisiva para evitar que o veículo caísse dentro do açude, o que poderia ter provocado uma tragédia. Todos seguem em observação por precaução e não há risco de morte.

As causas da falha na barra de direção ainda serão investigadas. A administração municipal deve avaliar as condições da frota escolar para impedir novos incidentes.

