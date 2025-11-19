Ônibus de transporte público sai da pista e cai em ribanceira na BR-364 em Rio Branco

Brasileia lidera ranking municipal com maior rebanho do estado; Acre está entre os sete estados brasileiros onde bovinos superam população humana

O Acre mantém-se entre os estados brasileiros onde o número de cabeças de gado supera o de habitantes, com uma proporção de cinco bois para cada morador, segundo dados atualizados do IBGE. O estado conta com 5,1 milhões de bovinos para uma população de aproximadamente 884 mil pessoas. O município de Brasileia se consolida como o maior produtor do território acreano, destacando o peso da pecuária na economia local.

O levantamento revela que apenas sete unidades federativas do país apresentam essa característica: Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Acre – todos localizados nas regiões Norte e Centro-Oeste, que formam o coração da produção pecuária nacional.

No ranking nacional, Mato Grosso lidera com 34,2 milhões de cabeças (quase dez vezes sua população), seguido pelo Pará (22,3 milhões) e Goiás (23,6 milhões). O Acre aparece na sétima posição entre esses estados, mas com a segunda maior proporção por habitante, atrás apenas de Mato Grosso.

A concentração do rebanho em municípios como Brasileia, Xapuri e Sena Madureira evidencia a expansão da atividade no interior acreano e consolida a região de fronteira como importante polo pecuário na Amazônia.

Ranking nacional de bovinos por estado

Mato Grosso: 34,2 milhões (10x a população)

Pará: 22,3 milhões

Goiás: 23,6 milhões

Mato Grosso do Sul: 19,8 milhões

Rondônia: 15,1 milhões

Tocantins: Destaque no crescimento

Acre: 5,1 milhões

Contexto regional

Brasileia: Maior rebanho do Acre

Regiões: Centro-Oeste e Norte concentram mais da metade do rebanho nacional

Tendência: Expansão da fronteira agropecuária na Amazônia

Os números reforçam a vocação pecuária do Acre e sua inserção no arco do agronegócio amazônico, ao mesmo tempo que acendem debates sobre sustentabilidade e uso do território. A atividade segue como importante geradora de renda no interior, mesmo com desafios logísticos e ambientais.

