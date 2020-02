Um ônibus que levava torcedores do Barcelona de Guayaquil caiu de um penhasco de 15 metros de altura na manhã deste sábado (15), em Piura, no Peru. O acidente deixou, pelo menos, oito mortos. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde peruano.

“Ônibus que transportava membros da torcida do Club Barcelona de Guayaquil caiu de um penhasco. Os feridos foram levados a hospitais próximos. Até o momento, há oito mortos”, informou a organização pelo Twitter.

#URGENTE | Accidente vial en Los Órganos, #Piura. Bus que transportaba a miembros de la barra del Club Barcelona de Guayaquil cayó a precipicio de 15 metros. Los heridos han sido derivados a establecimientos de salud cercanos. Hasta el momento son ocho los fallecidos. pic.twitter.com/oBo3Rh5H68 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 15, 2020

O grupo voltava de Lima após assistir ao confronto entre o clube e o Sporting Cristal, que aconteceu na última quinta-feira (13) pela Libertadores. O Barcelona se manifestou:

Segundo o jornal local El Regional Fiura, o ônibus vinha de Lima perdeu o controle entre as cidades de El Alto e Organos, na Panamericana Norte, no litoral. A principal hipótese levantada pela investigação, até o momento, de acordo com o veículo, é a de que o motorista teria dormido ao volante.

ATENTOS: Bus que transportaba hinchas de Barcelona SC cayó a un abismo y mueren 8 personas. El accidente se registró la madrugada de hoy cerca de Mancora en Perú. La hinchada retornaba de Lima luego de alentar a su equipo. Hay más de 30 heridos.

Vide cortesía. @teleamazonasec pic.twitter.com/xQtTFHYuUW — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) February 15, 2020

Contudo, de acordo com o depoimento de um sobrevivente, o motivo do acidente foi excesso de velocidade. Ele afirma que conseguiu proteger a cabeça com as mãos e deixou os braços e ombros expostos.

Havia, no veículo, cerca de 48 pessoas, de idades entre 19 e 45 anos. Quarenta pessoas ficaram feridas. Entre elas, quatro, cujos quadros são mais graves, serão encaminhadas para um hospital em Tumbes, no Peru.

Em novembro do ano passado, o UOL Esporte passou pela mesma estrada, a Panamericana, até de Lima. Na ocasião, a equipe cobriu a final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate. No trecho entre Nazca e Ica, o motorista do ônibus afirmou à reportagem que a estrada era um das mais perigosas do continente sul-americano. O acidente aconteceu na parte norte da rodovia, que vai de Lima até a fronteira com o Equador.

O Barcelona de Guayaquil disputa as fases preliminares da Libertadores. Em janeiro, eliminou o Progreso, do Uruguai, após duas vitórias. Na segunda fase, enfrentou o Sporting Cristal, de Lima. No primeiro jogo, em Guayaquil, o Barceçlona venceu por 4 a 0. Na capital do Peru, perde por 2 a 1, mas obteve a classificação – o Cerro Porteño, do Paraguai, será o adversário. A estreia do Campeonato Equatoriano está marcada para amanhã (16), contra o Técnico Universitario, como mandante. Até agora a Federação local não se manifestou sobre um possível adiamento do jogo.

Em nota, a Federação Equatoriana de Futebol “expressa seus maiores condolências a os familiares e amigos de torcedores do Barcelona Sporting Club mortos hoje no Peru. Desejamos também uma rápida recuperação dos torcedores feridos”.

| Nota de pesar 📜 | Nuestras condolencias a los familiares y amigos de los seguidores de @BarcelonaSC, quienes fallecieron en Perú. pic.twitter.com/17Br6nIFAd — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) February 15, 2020

