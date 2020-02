Possibilidade é que a empresa faça percurso Rio x Peru, diz site com notícias de ônibus

Um ônibus com a identidade visual da Viação Trans Acreana foi fotografado fazendo um percurso inusitado: Rio de Janeiro x São Paulo. De acordo com o site Revista do Ônibus, possa ser que a empresa opere do Rio de Janeiro até o Peru.

“[A empresa é] considerada a primeira brasileira a fazer em breve a linha internacional Rio x Lima e Lima x Rio, segue operando viagens na linha Rio x São Paulo e São Paulo x Rio, a serviço do Buser, conhecido como o App do ônibus, que oferece passagens em ônibus confortáveis com tarifa mais baratas”, diz um trecho da reportagem.

A publicação aponta que, a empresa, que possui sede no Acre, seguirá com duas rota até o Peru. Neste mês de fevereiro, passará a fazer a linha Rio Branco x Puerto Maldonado x Rio Branco, e em Março começara a linha Rio de Janeiro x Lima x Rio de Janeiro.

Comentários