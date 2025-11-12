Ônibus cai em penhasco e deixa ao menos 37 mortos no sul do Peru

Pelo menos 37 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (12) após um ônibus de passageiros despencar em um abismo na região de Arequipa, no sul do Peru, segundo informaram autoridades regionais e equipes de saúde.

O acidente aconteceu por volta do quilômetro 780 da Rodovia Panamericana Sul, no distrito de Ocoña, depois que o veículo colidiu com uma caminhonete e saiu da pista, caindo em uma área de difícil acesso.

De acordo com o gerente regional de Saúde de Arequipa, Walther Oporto, 36 vítimas morreram no local e uma faleceu no centro de saúde de Ocoña. “Lamentavelmente, essa deve ser a cifra definitiva. O corpo de bombeiros já concluiu as buscas no local”, declarou o funcionário à emissora RPP.

Outras 14 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital de Camaná, enquanto quatro em estado grave foram transferidas para a cidade de Arequipa. No total, a Gerência Regional de Saúde divulgou uma lista com 24 feridos confirmados que permanecem sob cuidados médicos.

O ônibus, da empresa Llamosas, havia partido do distrito de Chala, na província de Caravelí, com destino à capital regional, Arequipa. O governo local informou que equipes de resgate e ambulâncias foram mobilizadas para atender a ocorrência e reforçar o atendimento hospitalar.

Acidentes desse tipo são comuns nas rodovias peruanas, provocados por imprudência de motoristas, más condições das estradas e da frota, além do relevo acidentado do país. Segundo o Conselho Nacional de Segurança Viária, cerca de 3 mil pessoas morrem por ano no Peru em acidentes de trânsito, e outras 55 mil ficam feridas.

