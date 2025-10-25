Geral
ONGs acionam STF para investigar uso de emendas em desmate ilegal no Acre
Entidades de combate à corrupção solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para apurar o uso de máquinas compradas com emendas parlamentares que resultaram em desmate ilegal e invasão de terras indígenas no interior do Acre. O pedido foi protocolado na última terça-feira, 21, e cita especificamente casos envolvendo a construção do Ramal Barbary, entre Porto Walter e Cruzeiro do Sul.
De acordo com a petição, assinada pela Transparência Internacional, Transparência Brasil e Contas Abertas, o maquinário adquirido com recursos públicos foi usado sem licenciamento ambiental, gerando impactos socioambientais significativos para comunidades locais, incluindo a Terra Indígena Jaminawa do Igarapé Preto. “Esses recursos, distribuídos sem avaliação de riscos socioambientais, acabam por possibilitar condutas ilícitas com graves impactos sobre o meio ambiente e povos indígenas”, afirma o documento.
A série de reportagens da Folha, que motivou a petição, revelou que deputados e senadores destinaram desde 2015 mais de 1.600 máquinas pesadas para estados da Amazônia Legal, incluindo o Acre, com verbas ao menos três vezes superiores às aplicadas em ações de proteção ambiental na região. A reportagem mostrou que parte desse maquinário foi utilizada para abrir estradas e ramais de forma irregular, muitas vezes beneficiando diretamente propriedades ligadas a políticos locais.
No caso do Ramal Barbary, a obra não só invadiu terras indígenas, como também passou por áreas de propriedade da família do deputado federal Zezinho Barbary (PP-AC), que na época era prefeito de Porto Walter. Em entrevista à Folha, Barbary afirmou que “faria tudo de novo” e descreveu as exigências legais como “burocracia”, alegando que sua conduta visava tirar o município do isolamento.
O ministro Flávio Dino, relator do principal processo sobre emendas parlamentares no STF, será responsável por decidir sobre as medidas requeridas pelas entidades, que incluem acionar a Polícia Federal e órgãos ambientais para avaliar os riscos do uso de maquinário público em atividades de desmatamento ilegal.
Trio condenado por roubo tem pena mantida pelo Tribunal de Justiça
Câmara Criminal nega recurso e confirma condenação de mais de 8 anos de prisão para cada réu
O Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação dos presidiários Jhon Detlives Monte Ribeiro, Welison da Costa Chagas e Gabriel Monteiro, sentenciados a 8 anos, 7 meses e 13 dias de prisão pelo crime de roubo. A decisão foi confirmada pela Câmara Criminal após os advogados recorrerem pedindo absolvição por falta de provas e redução das penas.
A relatora do processo, desembargadora Denise Castelo Bonfim, destacou que as provas apresentadas comprovam a participação dos réus no crime, motivo pelo qual a condenação foi mantida. O voto foi acompanhado por unanimidade pelos demais desembargadores.
O crime ocorreu na noite de 19 de dezembro de 2023, na Travessa do Sol, bairro Cidade Nova, em Rio Branco, quando uma família foi rendida por um grupo armado e mantida refém por quase duas horas. Os criminosos roubaram dinheiro, celulares, objetos de valor e uma motocicleta.
Outros dois acusados, Antônio Carlos Roberto de Souza e Ítalo Souza de Araújo, tiveram o processo desmembrado e ainda aguardam julgamento.
Geral
Líder de facção é preso em operação policial na fronteira do Acre
Criminoso conhecido como “Chico” era apontado como chefe do tráfico e mandante de homicídios em Assis Brasil
Apontado pelas forças de segurança como o principal líder criminoso da região de fronteira entre o Acre, Bolívia e Peru, Denis Oliveira da Silva, conhecido como “Chico”, foi preso nesta sexta-feira (24) durante uma operação da Polícia Civil de Assis Brasil. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Coordenação de Recursos Especiais (CORE) e das delegacias de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.
Devido ao alto grau de periculosidade e ao risco que representa à população, “Chico” será transferido para Rio Branco, onde ficará recluso na Unidade de Reintegração Social Antônio Amaro Alves, considerada de segurança máxima.
Segundo as investigações, o acusado é apontado como chefe do tráfico de drogas em Assis Brasil e em boa parte da faixa de fronteira com os países vizinhos. Ele também é investigado por envolvimento em três homicídios recentes na região e por ordenar execuções e punições conhecidas como “disciplinas” contra rivais, incluindo indígenas.
No momento da prisão, “Chico” foi flagrado com uma pistola calibre 9 mm, arma que, segundo a polícia, teria sido usada em execuções ocorridas na fronteira.
O criminoso responderá por porte ilegal de arma de uso restrito, homicídio, liderança em organização criminosa, tráfico internacional de drogas, tentativa de homicídio, associação ao tráfico e corrupção de menores.
Outros integrantes da facção comandada por ele, também envolvidos em crimes graves na fronteira, deverão ser encaminhados ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em presídio de segurança máxima na capital acreana.
