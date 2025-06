Onda de frio polar muda o tempo no Acre nesta segunda-feira (9)

O início da semana será marcado por instabilidade climática em todo o Acre e em regiões vizinhas. Nesta segunda-feira, 9 de junho, uma nova onda de frio polar avança sobre o estado, provocando mudanças significativas no tempo. De acordo com informações meteorológicas, o dia começa com calor e tempo abafado, mas a partir da tarde ou do início da noite, a frente fria deve provocar chuvas intensas, com possibilidade de raios e ventanias.

Além do Acre, o fenômeno atinge também áreas de Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, a região do Pantanal em Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e o centro-sul da selva peruana. Há alta probabilidade de pancadas de chuva rápidas, especialmente no Acre, Rondônia, Amazonas e na região de selva do Peru. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 70% durante a tarde, com picos de até 100% ao amanhecer. Ventos de sudeste sopram com intensidade variável, podendo registrar fortes rajadas no decorrer do dia.

Temperaturas por região:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre:

Mínimas entre 19 °C e 21 °C (por volta das 23h) e máximas entre 31 °C e 33 °C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus:

Mínimas entre 19 °C e 21 °C e máximas entre 31 °C e 33 °C.

Plácido de Castro e Acrelândia:

Mínimas entre 19 °C e 21 °C e máximas entre 30 °C e 32 °C.

As temperaturas devem cair ainda mais entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira (10), caracterizando a segunda friagem do ano no estado, embora com menor intensidade em comparação à primeira, registrada no fim de maio.

