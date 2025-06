Onda de frio polar atinge o Acre nesta segunda-feira com queda brusca de temperatura e ventos fortes

Frio chega cedo no leste e sul do estado, enquanto centro e oeste enfrentam calor no início do dia e chuvas intensas à noite

A segunda-feira (30) será marcada por uma forte mudança no clima em todo o estado do Acre, com a chegada de uma onda de frio polar que promete derrubar as temperaturas, trazer ventos intensos e aumentar a instabilidade do tempo. O fenômeno atinge também parte de Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, além de áreas da Bolívia e do Peru.

A previsão é de chuvas pontuais e pancadas intensas, especialmente a partir do final da tarde, com destaque para as regiões centro e oeste do estado.

Leste e sul do Acre: frio desde cedo

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o frio se instala logo nas primeiras horas do dia, acompanhado de ventos de sudeste moderados a fortes. O tempo permanece instável e úmido, com probabilidade média de chuvas fortes e passageiras.

Temperaturas previstas:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 15 °C e 17 °C ; máximas entre 23 °C e 25 °C

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 14 °C e 16 °C ; máximas entre 22 °C e 24 °C

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 15 °C e 17 °C ; máximas entre 22 °C e 24 °C

Sena Madureira e Manoel Urbano: mínimas entre 17 °C e 19 °C; máximas entre 26 °C e 28 °C

A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 75% à tarde, podendo atingir até 95% nas primeiras horas do dia.

Centro e oeste do Acre: calor no início, frio ao anoitecer

Nas microrregiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, o dia começa abafado, mas uma virada no tempo é esperada a partir do final da tarde. Os ventos se intensificam e as temperaturas caem gradualmente, com alta probabilidade de chuvas fortes e localizadas.

Temperaturas previstas:

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 20 °C e 22 °C ; máximas entre 30 °C e 32 °C

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22 °C e 24 °C ; máximas entre 32 °C e 34 °C

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22 °C e 24 °C; máximas entre 31 °C e 33 °C

A umidade nesses municípios deve variar de 55% a 65% à tarde, podendo chegar a 100% durante a madrugada. Os ventos de sudeste terão rajadas moderadas a fortes.

A Defesa Civil e os órgãos de meteorologia recomendam atenção especial às mudanças bruscas de temperatura, especialmente entre crianças e idosos, e cuidados em áreas com risco de alagamentos devido às pancadas de chuva localizadas.

